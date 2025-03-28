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萬泰物流集團「捐血傳愛」　公益餐盒、限量公仔贈熱血響應里民

▲捐血活動上萬泰高階與工作人員合影。（圖／萬泰提供）

▲捐血活動上萬泰高階主管與義工合影。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

萬泰物流集團積極履行企業社會責任，攜手社區舉辦「捐血傳愛」公益活動，昨(28)日號召員工與鄰里民眾熱血響應，共同為醫療體系補充珍貴血液庫存，為社會注入源源不絕的希望與關懷。萬泰特別準備樂芽公益餐盒給捐血人，前十名贈送限量版「泰寶家族公仔」。

這次活動獲得熱烈迴響，來自萬泰物流集團內部及社區的熱心民眾踴躍參與，現場氣氛溫馨感人，共募集108袋熱血，這些寶貴的血液將幫助無數病患，帶來生的希望。

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活動獲得台北市中山區埤頭里里長的全力支持，促使更多社區居民認識捐血的重要性，並積極參與。萬泰物流集團發揮高效的組織能力與縝密的活動規劃，確保活動順利進行，讓每位捐血者都能在安全、舒適的環境中完成捐血。

萬泰員工更發揮「愛心接力」精神，不僅主動捲袖參與，還邀請同棟大樓內的其他企業員工共同響應，展現團結互助的力量。公司高層主管也親臨現場，感謝同仁們的熱情參與，並帶動更多人投入公益行列。

▲萬泰以公益餐盒、限量公仔贈與熱血響應里民。（圖／萬泰提供）

▲萬泰以公益餐盒、限量公仔贈與熱血響應里民。（圖／萬泰提供）

為感謝捐血者的愛心奉獻，活動現場特別設立「愛心補給站」，提供捐血者樂芽公益餐盒，讓每位參與者感受到企業的關懷。此外，前10名成功捐血者更獲贈限量版「泰寶家族公仔」，增添活動的溫馨氛圍。

萬泰物流集團秉持嚴謹的管理標準，與專業醫護團隊緊密合作，從場地安排、醫療設備配置到捐血流程管理，皆進行縝密規劃，確保活動流暢無礙。現場亦設有專業醫護人員提供即時健康諮詢與後續照護建議，讓每位參與者都能安心捐血，體現企業的專業與用心。

「捐血傳愛」活動的成功舉辦，不僅標誌著萬泰物流集團積極履行企業社會責任的重要里程碑，更展現了企業與社區攜手共創美好社會的決心。

未來，萬泰物流集團將持續發揮自身在物流與管理領域的專業優勢，舉辦更多具社會影響力的公益活動，讓愛心與關懷傳遞更遠更廣。秉持「取之社會，回饋社會」的核心價值，萬泰物流集團將以行動實踐企業社會責任，將愛與溫暖送達世界每個角落。

關鍵字： 萬泰物流集團捐血傳愛公益餐盒限量公仔

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