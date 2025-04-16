黃金飆每錢13400元　銀樓估「3兩抱1年多賺逾10萬元」

▲黃金資料照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價瘋漲，銀樓黃金賣出價也跟著勁揚，今（16）日上午開出每錢13400元的天價，不到1年的時間漲幅已超過37%，正式衝破「萬三」防線，估去年5月買3兩黃金放到今年可多賺逾10萬元。

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▲4月16日銀樓黃金牌告價。（圖／業者提供）

台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，美國總統川普就任尚未滿百日，由於關稅是「無煙硝的戰爭」，黃金真正的慶祝行情還沒啟動，屆時還會再漲。

去年5月20日國際金價受到市場預期聯準會提前在6月降息影響開出每盎司2440美元的價格，當時銀樓飾金每錢9780元已是天價，若去年5月買進3兩黃金，成本價約29.34萬元，抱到今天價值已達40.2萬元，一來一回賺逾10.86萬元。

銀樓資料顯示，金價從去年7月中旬川普在競選期間中彈後繼續選的利多下快速上漲，當時銀樓飾金輕鬆衝抵每錢10030元，正式突破大關，10月北韓領袖金正恩修改憲法『將南韓視為敵國」每錢來到10870元，同月衝破「萬一」大關，報價11010元。

到了今年漲勢更猛，2月上旬飾金就掛出每錢11570元的高價，3月18日來到12470元的「萬二」大關，4月16日再挺進「萬三」，預料川普上任以後將會測試「萬四」防線，下半年則會探戰每錢1萬5的天價目檻。

石文信指出，關稅戰是「無煙硝戰爭」，將會助長通膨推升黃金表現，下半年應可看到每錢台幣1.5萬元的牌價。

不僅銀樓飾金飆高，國際現貨黃金今日近午盤報價已來到每盎司3280美元天價，過去24小時內大漲50美元，台銀黃金存摺在16日中午12點09分每公克賣出價來到台幣3452元，同創歷史新高。