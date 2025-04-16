2大利空夾殺！美科技股盤前開跌　台積電ADR挫4％

▲美國總統川普（Donald Trump）關稅措施嚇壞科技股。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

重量級半導體股在輝達（NVIDIA）公告向中國出口H20晶片遭管制而認列55億美元費用、半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）因關稅看淡前景2大利空夾殺下，台北時間16日下午4點左右的美股盤前殺聲隆隆，NVIDIA、超微（AMD）皆已先出現逾7%跌幅，台積電ADR則跌近4%。

受到輝達（NVIDIA）宣布銷往中國大陸的「降規版」H20晶片遭到美國政府管制出口的衝擊，台積電（2330）等多檔半導體股今日在台股表現並不理想，16日中午又傳出美國政府對中國關稅加重課徵至245％，進一步引發市場賣壓。

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隨後ASML公告第1季財報，其中訂單金額39.4億歐元低於分析師預估的48.2億歐元，公司同時警告關稅對半導體業帶來的不確定性還要維持一段時間，半導體股承壓。

台積電ADR美股盤前跌4%、輝達跌近7%、AMD跌7.39%，ASML跌5.6%。

《路透社》報導，NIVIDIA在4月9日接到美國官員告知H20晶片需要爭口許可證才能銷售給中國，但公司並沒有提前警告至少一些主要客戶有關新的美國出口規則，根據兩位消息人士的說法，主要的中國雲計算公司仍在期待年底前交付 H20，對即將到來的限制毫不知情，不過NVIDIA對此項消息拒絕置評。