川普關稅台股嚇跌逾610點失守2萬1　台積電重摔32元至920

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受到美國總統川普新關稅即將上路影響，美股4大指數全面下跌，台股今（31日）以21254.63點開出，指數大跌348.26點，跌幅1.61％，隨後在台積電（2330）帶頭下殺32元至920下，指數跌幅擴大跌逾610點，失守2萬1整數大關。
川普新關稅措施即將在4月2日上路，美日韓股市今日開盤都走跌，台股殺聲隆隆。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌32元來到920元，跌幅3.36％，與1月7日1160元天價相較，已跌逾20%；鴻海（2317）下跌9元至145元；聯發科（2454）下跌45元至1420元；廣達（2382）下跌13元來到228元；長榮（2603）下跌4元至219.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌715.8點或1.69％，收在41583.9點；標準普爾500指數下跌112.37點或1.97％，收5580.94點；那斯達克指數下跌481.04點或2.7％，收在17322.99點；費城半導體指數下跌130.34點或2.95％，收4284.91點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|41583.9
|▼715.8
|▼1.69%
|S&P500
|5580.94
|▼112.37
|▼1.97%
|NASDAQ
|17322.99
|▼481.04
|▼2.7%
|費城半導體指數
|4284.91
|▼130.34
|▼2.95%
資料來源：證交所
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