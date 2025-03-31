川普關稅台股嚇跌逾610點失守2萬1　台積電重摔32元至920

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普新關稅即將上路影響，美股4大指數全面下跌，台股今（31日）以21254.63點開出，指數大跌348.26點，跌幅1.61％，隨後在台積電（2330）帶頭下殺32元至920下，指數跌幅擴大跌逾610點，失守2萬1整數大關。

川普新關稅措施即將在4月2日上路，美日韓股市今日開盤都走跌，台股殺聲隆隆。

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今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌32元來到920元，跌幅3.36％，與1月7日1160元天價相較，已跌逾20%；鴻海（2317）下跌9元至145元；聯發科（2454）下跌45元至1420元；廣達（2382）下跌13元來到228元；長榮（2603）下跌4元至219.5元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌715.8點或1.69％，收在41583.9點；標準普爾500指數下跌112.37點或1.97％，收5580.94點；那斯達克指數下跌481.04點或2.7％，收在17322.99點；費城半導體指數下跌130.34點或2.95％，收4284.91點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41583.9 ▼715.8 ▼1.69% S&P500 5580.94 ▼112.37 ▼1.97% NASDAQ 17322.99 ▼481.04 ▼2.7% 費城半導體指數 4284.91 ▼130.34 ▼2.95%

資料來源：證交所