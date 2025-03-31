川普關稅打趴經濟　高盛：美歐央行今年要降息3次

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普祭出新的關稅制裁措施劇烈影響各國經濟，美系大型投行高盛（Goldman Sachs）集團最新報告顯示，美國聯準會（Fed）、歐洲央行今年將會迎來3次降息。

《彭博社》引用高盛經濟學家Jan Hatzius率領的團隊報告指出，Fed在新關稅政策下，將在7月、9月和11月降息，而此前預計今年降息兩次，2026年一次。

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在另一份單獨的報告中，由高盛集團下經濟學家Sven Jari Stehn 領導的研究報告發現，歐盟增長預測的下降強化了人們對歐洲央行將在4月和6月降息的預期，現在預計7月將進一步降低0.25個百分點。

高盛經濟學家在不到一個月的時間裡2度提高關稅假設，現在預計2025年美國平均關稅將上升15個百分點。川普要加大關稅攻勢，對鋼鐵、鋁和汽車徵收新關稅，計劃於4月2日實施對等關稅。

這些更高的關稅將推動美國的消費者價格上漲。高盛現在預計2025年底核心PCE通膨同比增長3.5%。經濟學家還將2025年美國國內生產總值成長預測下調了半個百分點，至第四季度同比增長1%。2025年底的失業率預測上調了0.3個百分點，至4.5%。

高盛認為，關稅對經濟的下行風險增加「保險降息」方案的可能性，3月30日的報告認為，雖然Fed領導層迄今淡化了通膨預期的上升，但這確實提高了降息的門檻，特別是強調了失業率上升作為降息理由的重要性。