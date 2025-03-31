指數狂殺800點！鴻海跌逾5%摜1年新低　集團股臉綠

▲鴻海集團示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

川普發動關稅戰，加上外資對於AI產業前疑慮升高，進而調降AI龍頭股目標，過11點大盤挫殺逾800點，3月以來，外資對於鴻海（2317）賣超25.2萬張之多，今（31）日股價再度跳空大跌，摜破150元整數關卡，跌幅超過5%，最低來到145元，創下一年多低點，截至11點多，成交量7萬多張，鴻海領跌，集團股也沒好臉色，廣宇（2328）跌5.77%、建漢（3062）跌6%、鴻準（2354）跌5%，台揚（2314）持續跌停。

4月2日起川普針對非美國製造進口車施以25%關稅，以及AI產業成長前景氣出現雜音，外資高盛調降11檔AI股目標價，鴻海目標價由236元降至220元，難敵外資調整賣壓，AI股普遍呈現拉回，鴻海更成為外資賣超重心，3月以來賣超25.2萬張之外，外資持股比率從34.76%下滑到33.15%。

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為了回應蘋果、NVIDIA主要關鍵客戶需求，近年來，鴻海持續擴大美國製造布局，包括威斯康辛州到最新的德州投資案，鴻海董事長劉揚偉在日前法說會表示，美國政府的關稅政策動態很難預測，鴻海只能靜觀其變，依然樂觀看待今年AI伺服器營收可望突破兆元，占整體伺服器營收比重肯定超過50%。