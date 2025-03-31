台股史詩級崩跌！網整理「5大公園露宿攻略」：哪裡領紙箱？

▲台股3月累計狂跌逾千點，台積電市值蒸發3兆元。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

國際金融市場近日掀起驚濤駭浪，密西根大學最新公布的3月消費者信心指數暴跌至2022年11月以來新低，這記重拳直接擊垮華爾街。科技股淪為重災區，那斯達克指數單日暴跌2.7%，費城半導體指數更慘摔近3%，連帶拖累台股今日（31日）開盤即跳水逾600點，盤中甚至一度重挫逾800點。這場股災也意外在網路上掀起「睡公園熱潮」，許多網友開始認真研究都會公園的露宿攻略。

美東時間30日，美股3大指數全面收黑，道瓊工業指數狂瀉715點，標普500指數也失守5600點大關，導致台股早盤一片慘綠，護國神山台積電現貨價格直接跌破920元整數關卡，鴻海、廣達等指標股跌幅超過4%，聯發科更在賣壓湧現下瞬間蒸發45元。市場分析師指出，通膨陰影與關稅政策不確定性形成完美風暴，導致投資人恐慌性拋售。

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隨著台股3月累計崩跌逾1400點，財經界已拉響警報。知名分析師阮慕驊示警，若融資維持率逼近140%生死線，市場恐現慘烈多殺多局面。據統計，光是28日單日上市櫃融資餘額就銳減74.7億元，顯示散戶正上演「逃生潮」。臉書投資社團「當沖勒戒所」湧現大量悲觀貼文，有會員苦中作樂表示：「現在學認賠還來得及領紙箱嗎？」

面對資產瞬間縮水，有網友也整理「全台5大避難公園」清單，台中中央公園、高雄都會公園等綠地突然成為熱門關鍵字，留言區更出現「飯店套房」、「車站大廳」及更地獄的「公墓」。而新北大都會公園也因佔地424公頃獲得大量網友推薦，「如果以面積來算，大都會公園絕對是第一名。」

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