CloudMile萬里雲獲CIO卓越供應商 引領企業雲地整合加速AI轉型

▲CloudMile萬里雲獲CIO卓越供應商。（圖／萬里雲提供）

記者高兆麟／綜合報導

亞太AI及雲端解決方案供應商CloudMile萬里雲，憑藉卓越的雲地整合服務能力，榮獲 CIO Taiwan 頒發的「2025 Elite Vendor 卓越供應商」殊榮，在「雲地整合服務」類別中脫穎而出。本次獎項由 CIO Taiwan 媒體發起，透過嚴謹的企業 IT 決策者調查，評選出具備技術創新、深厚在地服務經驗與靈活客製化能力與市場影響力的 IT 供應商，為台灣企業找尋數位轉型夥伴提供最佳參考。



CloudMile 萬里雲致力於雲地端整合與 AI 數據應用開發，透過在地化且即時的技術支援協助企業從混合雲架構開始提升數據安全、營運效率與數位韌性，並特別針對高監管產業，打造客製化解決方案。

與金融、製造等產業的合作更是成功案例之一，CloudMile 萬里雲協助多家台灣知名金融業者導入「MileInfra 雲端基礎架構現代化」解決方案，透過建置雲地整合容器化平台，加速提升基礎架構的擴展與彈性，並增加其數位平台服務的效率；而製造業則因全球貿易戰加速供應鏈重組與區域化，協助台灣業者跨廠區的系統串接與雲地整合，朝向混合雲架構的多元應用發展。CloudMile 萬里雲提供高效、安全的雲地數據整合與災難備援機制，滿足高監管企業對於合規與數據保護的需求，獲得市場高度關注，進一步強化企業在永續經營的競爭力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅專注於雲地整合，CloudMile 萬里雲從 2017 年即積極投入 AI 應用及雲端資安技術，透過安全穩健的雲端架構，協助企業導入人工智慧與大數據分析，加速數位轉型進程。透過 CloudMile 萬里雲 AI 團隊的「MileAI 企業⽣成式 AI 應⽤與創新」解決方案，已協助新加坡、馬來西亞、台灣等海內外企業有效提升決策效率、優化營運模式，持續在亞洲公有雲與混合雲市場中擴展技術優勢。

CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示：「獲得 CIO Taiwan 2025 Elite Vendor 卓越供應商獎項，是對我們技術能力與市場影響力的高度肯定。我們將持續深耕雲地整合與 AI 領域，迎接數位轉型的挑戰，為企業打造更具競爭力的未來。」

2024 年 11 月，CIO Taiwan 針對台灣各產業的 IT 決策者進行第四屆 Elite Vendor 卓越供應商調查，成功收集 619 份有效問卷，調查範圍涵蓋伺服器、儲存、網通網安、公有雲、雲地整合、雲端備份備援、資安、混合辦公、資料庫、IoT 與邊緣運算等十大類別，深入分析各供應商品牌的技術實力與市場影響力。

CloudMile 萬里雲憑藉在金融、製造產業的深厚雲地整合經驗、靈活的客製化服務技術力與完善的全球技術夥伴生態系，獲得企業客戶的高度評價，最終榮獲「2025 Elite Vendor 卓越供應商」肯定。未來，CloudMile 萬里雲將持續強化雲端技術與 AI 應用的發展，並透過策略夥伴關係，提供企業更完善的數位轉型解決方案，助力企業在競爭激烈的市場環境中取得領先優勢。