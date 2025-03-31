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德翔海運去年獲利3.66億美元　穩健成長展現市場競爭力

▲德翔海運去年獲利3.66億美元。（圖／德翔提供）

▲德翔海運去年獲利3.66億美元，年增1,666.9%。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

股票在香港上市的德翔海運(2510.HK)，2024 年度營收年增約53.3%，獲利年增幅更高達約1,666.9%，雙雙大幅成長，進一步鞏固公司在全球市場的競爭力與財務穩定性。德翔海運憑藉靈活的市場策略與精準的航線佈局，成功應對全球貿易變動與產業挑戰，持續推動業務增長。

德翔海運2024年全年營收達約13.40億美元，較前一年同期成長約53.3%，受惠於市場需求提升及運費回穩，強化公司在區域與國際市場的影響力。歸屬公司股東淨利達約3.66億美元，按年增長約 1,666.9%，每股盈利約0.22美元(根據截至2024年12月31日的總發行股份數目計算)，展現卓越的盈利能力與經營韌性。

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在股東回饋方面，德翔海運持續致力於穩定配息政策，2024年度擬派發每股股息0.11美元，配息率50%，為股東提供穩定且具吸引力的投資回報。

資本市場表現方面，德翔海運憑藉穩健的財務成績與長期成長潛力，獲市場高度認可。摩根大通近期報告指出，德翔海運為航運業首選股之一，並將公司目標價上調至7.6元，進一步肯定德翔海運的成長潛力與市場競爭力。

展望2025年，德翔海運將持續深化亞太及全球航線佈局，優化運輸資源配置，提升營運效率與客戶服務品質。同時，公司將密切關注全球貿易趨勢，靈活調整市場策略，以應對產業變動並確保競爭優勢。此外，透過數位化升級與營運優化，提升供應鏈管理能力，強化物流效率，進一步鞏固市場地位並推動長期成長。

擴展航線布局 強化全球市場覆蓋

德翔海運持續深化亞洲與美洲市場的航線佈局，進一步提升運輸網絡的完整性與服務能力。此次墨西哥航線(MEX Service)為公司首度開闢直航墨西哥的服務，標誌著德翔海運在全球市場拓展上的重要里程碑。該航線將於2025 年4月30日正式啟動，提供亞洲至墨西哥的固定週班直航服務，以滿足持續增長的市場需求，並進一步強化德翔海運在拉美市場的競爭力。

新航線將連結上海－青島－釜山－墨西哥，為亞洲至拉美市場提供更高效的運輸解決方案。此次航線公司將投入2900 TEU級船型，確保穩定的運力供應，以應對不斷增長的市場需求。此航線不僅確保供應鏈穩定與貨物流通順暢，更透過獨家掛靠釜山舊港，進一步提升轉運靈活性與服務效率。此外，MEX航線亦將與德翔海運全球航線網絡緊密銜接，擴展轉船貨物的運輸選擇，提供更靈活高效的物流解決方案，進一步提升亞洲與拉美市場的貿易聯繫。

為配合泰國榴槤出口旺季，德翔海運積極強化冷鏈運輸能力，以確保生鮮產品在運輸過程中的品質與時效。JHTS航線將於4月下旬升級至 1800 TEU船型，進一步提升泰國至華南及香港的運輸鏈，該航線串聯南沙－蛇口－香港－林查班－曼谷－林查班－南沙，航程約14天，提供穩定且高效的運輸解決方案。

▲德翔ESG。（圖／德翔提供）

▲德翔持續落實ESG原則。（圖／德翔提供）

深化ESG承諾 強化綠色航運發展

德翔海運積極推動環保航運與綠色物流發展，持續落實ESG原則，並攜手供應鏈夥伴推動減碳措施，以實際行動展現對永續發展的承諾。公司積極關注供應鏈夥伴的減碳行動，今年主要貨櫃供應商之一展現了卓越的環境永續績效，脫碳策略涵蓋供應鏈管理、製造過程與產品研發，並透過可再生能源技術提升環保效能，並已建置屋頂太陽能發電裝置達45MW，每年減少約2.4萬噸CO2排放，另亦獲得多項綠色工廠認證，進一步落實環境永續。

此外，德翔海運於2024年積極響應韓國低速航行計畫，獲得獎勵認可，在台灣則積極推動藍色公路島轉計畫，全年完成重櫃3,759櫃、空櫃 8,064櫃運送，展現對永續航運的承諾。

德翔海運的2024 ESG年度報告預計於4月中旬上傳至香港交易所及公司網站，供投資大眾參閱。這份報告標誌著德翔海運於2024年 ESG 整體發展成果，並展現公司積極配合國際永續標準與法規的決心。未來，公司將持續強化ESG相關管理機制，提升資訊透明度，確保企業營運與環境永續發展並行。

▲德翔海運校園徵才海報。（圖／德翔提供）

▲德翔海運校園徵才海報。（圖／德翔提供）

2025校園徵才計畫 啟航航運新世代

隨著全球貿易的發展，航運業對專業人才的需求日益增加。德翔海運長期致力於培育新世代航運人才，提供完整的培訓機制與多元的國際發展機會，協助年輕世代在產業內累積經驗，拓展國際視野。

德翔2025年度校園徵才計畫已正式啟動，公司表示誠摯邀請對航運業充滿熱忱的年輕人才加入，共同開創職涯新篇章。本次徵才計畫的投遞截止日期為2025年5月4日，報到時間則預計於2025年 8月，歡迎有志於航運產業發展的畢業生踴躍參與。

為讓更多學生深入了解德翔海運的發展與職涯機會，公司將於多所大學舉辦企業說明會，透過與學生的面對面交流，提供產業趨勢、職涯發展及培訓機會的詳細介紹。

企業說明會場次如下：

04/16 (三) 輔仁大學
04/25 (五) 東吳大學
04/30 (三) 銘傳大學

更多職缺
資訊，可至104人力銀行搜尋【香港商德翔海運】查詢最新職缺，與德翔一同啟航，共創未來！

關鍵字： 德翔海運獲利3.66億美元穩健成長市場競爭力

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