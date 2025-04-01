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他喊先等4／2再進場「撿台積電、鴻海」！大票反怕爆

▲▼受美國聯準會釋出升息放緩的訊息激勵，美國四大股市勁揚，台股今日同步跟漲開盤即突破15000點大關。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少投資人密切關注川普預定宣布的新一波關稅消息，有網友表示，周圍群組頻頻討論這波下殺是否接近尾聲，甚至有人已準備抄底撿台積電、鴻海等電子股，「請問4/2利空出盡完，4/3是不是好的進場時機呢？」引起網友熱烈回應，有人看多，也有人嗆這波還沒跌夠，甚至有人直言4/2才是主跌段的開始。

原PO在PTT的Stock板請益「等4/2利空出盡是不是就是進場好時間？」提到爸爸群說目前還只是初跌段，主跌段還遠得很；股票群則說清明變盤，4/2利空出盡有機會拉一波；周圍的人則是都在問，「可以撿台積、鴻海了嗎？」

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但原PO無奈表示，「拉回是給你逃的，希望多空都有機會賺到」，因為手上還有套牢的股票，「嗚嗚嗚嗚幫孩子買的713有點慘啊」，甚至提到親人也被困在高點，「老妹別再扛千點了，你哥從22800就叫你跑啊！」

貼文引發不少網友熱議，「只要還有這種想法就是繼續殺」、「4/2是主跌段的開始」、「還會更低」、「4/3放假耶你要進什麼場？@@美股嗎」、「你們都這麼相信川普的嗎」、「大家都想撿、敢撿，那就還不是底」、「每個凹單的都這樣想喔！只能祝福」。

還有人提到後續利空不止，「大家都覺得利空出盡，看來就是繼續崩爛」、「4/2只是川公佈關稅，接下來還有國外反制，台灣繼續送錢等後續」、「真正的底不會有人敢抄」、「每個人都這樣認為，那代表4/2是主跌段@@」。

也有網友看好短期反彈可能性，但仍提醒要小心操作，「我也覺得是4/2，但有可能提早4/1就要抄底」、「20000點不可能破，國安基金八成會守2萬」、「台積就是分批撿、慢慢撿，400都可以噴上1000了，撿完刪APP。」

美國總統川普日前曾表示，將宣布的對等關稅，將會涵蓋所有貿易夥伴，而不只是與美國「貿易失衡」最嚴重的10至15個國家。川普認為，關稅是保護國內經濟免受不公平全球競爭、為美國爭取更好貿易條件的籌碼，並且承諾在4月2日、也就是所謂的「解放日」宣布大規模關稅計畫。此前，他已經針對鋁、鋼鐵及汽車徵收關稅，還對所有來自中國的商品提高關稅。

關鍵字： 股市投資川普關稅利空

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