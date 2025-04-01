加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

▲發票開獎。（示意圖／資料照）

記者廖婕妤／台北報導

統一發票114年1-2月期特別獎獎金1000萬元中獎號碼為95980685，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票，可兌領特別獎中獎發票為11張，其中，一名幸運兒花1000元加油，就幸運獲得千萬獎金。

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▲統一發票114年1-2月期特別獎。（圖／財政部）



財政部賦稅署副署長陳慧綺今（1）日指出，今年1-2月統一發票千萬特別獎清冊出爐，共開出11張，其中有1人在台中加油，幸運拿到千萬發票；加油中獎的民眾在台中市太平區永豐路300號中油加1000元幸運中獎。

陳慧錡指出，千萬元特別獎中，有5張在超商開出，不過最低消費金額是民眾在嘉義市西區友愛路234號1樓「義豆奶攤」買杏仁茶中獎；另外台北市文山區景興路「偉多利專業烘焙」花36元買食品就抱走千萬。

財政部賦稅署提醒，114年1-2月期中獎統一發票領獎期間為114年4月6日至114年7月7日，使用載具儲存雲端發票且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。