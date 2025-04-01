ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美廠也中槍！川普關稅明上路　大摩點名17家業者受衝擊

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普上任後首發關稅戰即將在明（2）日正式公告上路，不過美系券商摩根士丹利（大摩）最新報告預測，包括汽車、服飾進口及鞋類3產業遇到大麻煩，共17家業者將受到衝擊，其中不乏通用汽車、福特等美系大廠。

《Investing.com》報導，大摩分析師預測美國將對來自中國的商品再提高10%的進口稅，並對來自歐洲和亞洲 (包括越南) 的特定產品實施關稅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分析師表示，對來自墨西哥和加拿大的汽車及汽車零部件徵收關稅將使許多消費者無法購買汽車，從而削減需求。摩根士丹利表示，通用汽車 (General Motors, GM) 可能會面臨利潤壓力，因為該公司26%的車輛來自墨西哥，而福特 (Ford, F) 則有17%的車來自墨西哥。其他面臨不利關稅壓力的汽車公司包括 Stellantis、BMW、Mercedes-Benz、Porsche和Volkswagen。

摩根士丹利表示，對來自越南的商品徵收潛在關稅可能會影響鞋類公司，因為去年34%的鞋類進口來自該國。分析師表示，Nike、Allbirds、On Holding和 Skechers USA可能會特別受到這些關稅的挑戰。

分析師表示，關稅可能對像 Academy Sports and Outdoors (ASO)、Five Below (FIVE)、Warby Parker (WRBY)、Wayfair(W) 和 Dollar Tree這樣的零售商來說是更艱難的調整。與此同時，Bath & Body Works (BBWI) 和 Levi Strauss (LEVI) 看起來相對較少受到影響。

報告說，中國仍然是智慧手機、平板電腦、電腦顯示器和耳機等技術設備的硬體生產中心，因此關稅可能會對像 Best Buy (BBY) 這樣的零售商造成壓力。

關鍵字： 美國關稅大摩貿易戰影響

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【特技麵包店】師傅倒立翻進烤爐！ #亞美尼亞

推薦閱讀

老牌黃豆油大廠價崩8成再爆下市危機　4／7起停止買賣

老牌黃豆油大廠價崩8成再爆下市危機　4／7起停止買賣

老牌油廠福懋油（1225）未如期繳交財報面臨下市危機，今股價跳空跌停鎖死報30.7元，與歷年高點相比股價已崩跌超過8成；晚間重訊公告將自4／7起停止買賣。

2025-04-01 18:47
樺晟交不出財報下周起停止交易　另挨罰24萬

樺晟交不出財報下周起停止交易　另挨罰24萬

電腦及周邊、通訊連接線股樺晟（3202）昨（31）日已先公告未依規定期限公告申報2024年財務報告，原因是因為會計師事務所來函終止委任，遭到證期會裁罰24萬元，並於下周一（7日）停止上櫃交易，該公司表示積極遴選繼任會計師，儘速完成2024年財務報告之會計師查核簽證，並辦理申報及公告。

2025-04-01 17:58
聯電嫁格羅方德！外媒曝「困難重重」　ADR盤前跌逾4.7％

聯電嫁格羅方德！外媒曝「困難重重」　ADR盤前跌逾4.7％

根據《彭博》報導，知情人士透露，格羅方德正在尋求與聯電(2330)進行合併，希望打造一家更具彈性半導體製造商，但這一交易實現的可能性較低。聯電ADR盤前回吐，下跌4.76%。

2025-04-01 17:37
永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

擁有逾40萬股東的永豐金（2890）今年股東會紀念品公布為超實用「金元包（便當盒+包）」，不過這一次零股除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，永豐金將不予發放紀念品。

2025-04-01 15:39
00923換股增刪3檔　砍寶成納華城

00923換股增刪3檔　砍寶成納華城

規模高達186.28億元的半年配ETF群益台ESG低碳50（00923）換股結果出爐，此次增刪各3檔，寶成（9904）等3檔遭剔除，新增持股中則有華城（1519）等3檔，預計明（2）日起生效。

2025-04-01 18:20
73萬股民淡定　00929再配0.05元

73萬股民淡定　00929再配0.05元

擁有73萬股民的台股ETF月配始祖復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息評價，再配0.05元，與前次維持不變。

2025-04-01 16:05
輝達最慘單月跌幅！市場憂AI榮景不再　法人曝耐心等待

輝達最慘單月跌幅！市場憂AI榮景不再　法人曝耐心等待

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）3月重挫16.54美元，創下2022年9月以來最慘單月跌幅，市場擔憂AI榮景是否已到頭？對此國泰投信指出，受到關稅不確定性壟罩的影響，晶片業的衝擊尤為明顯，因此出現拉回整理仍在預料之內，但可確信的是AI需求面仍旺盛，在基本面無虞的前提之下，靜待本周關稅逐漸明朗後，可望利空出盡，投資人需穩住耐心，等待市場雜音沉澱。

2025-04-01 14:40
美廠也中槍！川普關稅明上路　大摩點名17家業者受衝擊

美廠也中槍！川普關稅明上路　大摩點名17家業者受衝擊

美國總統川普上任後首發關稅戰即將在明（2）日正式公告上路，不過美系券商摩根士丹利（大摩）最新報告預測，包括汽車、服飾進口及鞋類3產業遇到大麻煩，共17家業者將受到衝擊，其中不乏通用汽車、福特等美系大廠。

2025-04-01 19:15
5車主加油拿雲端發票　爽中百萬元

5車主加油拿雲端發票　爽中百萬元

財政部今（1）日公告，今年1-2月雲端發票百萬獎共開出30張，有5名車主因為加油幸運中獎，最低加油金額只有121元就抱走百萬。

2025-04-01 17:02
加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

統一發票114年1-2月期特別獎獎金1000萬元中獎號碼為95980685，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票，可兌領特別獎中獎發票為11張，其中，一名幸運兒花1000元加油，就幸運獲得千萬獎金。

2025-04-01 16:35

讀者迴響

熱門新聞

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

台中最賺錢醫院撐盤　周邊房市置產與自住並存

真會喝！買飲料中200萬　獎落4縣市

不顧卓揆親臨！台積電2奈米擴產董座缺席　5座廠花不到赴美一半

1-2月統一發票誕生11名千萬幸運兒　超商花47元買冰拿鐵中獎

聯電、格羅方德傳將合併成美企！　未來有機會取代台積電

樺晟交不出財報下周起停止交易　另挨罰24萬

老牌黃豆油大廠價崩8成再爆下市危機　4／7起停止買賣

5車主加油拿雲端發票　爽中百萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366