美廠也中槍！川普關稅明上路　大摩點名17家業者受衝擊

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普上任後首發關稅戰即將在明（2）日正式公告上路，不過美系券商摩根士丹利（大摩）最新報告預測，包括汽車、服飾進口及鞋類3產業遇到大麻煩，共17家業者將受到衝擊，其中不乏通用汽車、福特等美系大廠。

《Investing.com》報導，大摩分析師預測美國將對來自中國的商品再提高10%的進口稅，並對來自歐洲和亞洲 (包括越南) 的特定產品實施關稅。

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分析師表示，對來自墨西哥和加拿大的汽車及汽車零部件徵收關稅將使許多消費者無法購買汽車，從而削減需求。摩根士丹利表示，通用汽車 (General Motors, GM) 可能會面臨利潤壓力，因為該公司26%的車輛來自墨西哥，而福特 (Ford, F) 則有17%的車來自墨西哥。其他面臨不利關稅壓力的汽車公司包括 Stellantis、BMW、Mercedes-Benz、Porsche和Volkswagen。

摩根士丹利表示，對來自越南的商品徵收潛在關稅可能會影響鞋類公司，因為去年34%的鞋類進口來自該國。分析師表示，Nike、Allbirds、On Holding和 Skechers USA可能會特別受到這些關稅的挑戰。

分析師表示，關稅可能對像 Academy Sports and Outdoors (ASO)、Five Below (FIVE)、Warby Parker (WRBY)、Wayfair(W) 和 Dollar Tree這樣的零售商來說是更艱難的調整。與此同時，Bath & Body Works (BBWI) 和 Levi Strauss (LEVI) 看起來相對較少受到影響。

報告說，中國仍然是智慧手機、平板電腦、電腦顯示器和耳機等技術設備的硬體生產中心，因此關稅可能會對像 Best Buy (BBY) 這樣的零售商造成壓力。