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台電是「通膨消波塊」！曾文生駁報復性補漲　續喊話政府撥補

▲▼台電董事長曾文生。（圖／記者陶本和攝）

▲台電董事長曾文生。（圖／記者陶本和攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部電價審議會上周五（3／28）決議本次電價不調整，台電董事長曾文生今（2）接受網路節目專訪強調，台電是社會的財產，社會上把台電形容是抵擋通膨的「消波塊」，功能是避免讓漣漪影響國內物價穩定，但消波塊也需要修補，給台電更好的財務狀況，有國家政策支持，政府準備2個1000億讓防波堤做得更強固，扮演穩定角色，台電也調整經營策略，讓收支更平衡。

曾文生接受Yahoo TV《齊有此理》接受主持人王時齊專訪，持續呼籲政府撥補台電，他表示，台電還要持續投資，讓供電成長，要發展淨零就是用電力替代其他能源使用，電力持續發展非常重要；電價可能隨著能源價格調整下降，但零售物價不見得會回來，會不會造成物價上漲也跟當時經濟狀況有關。

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曾文生指出，要長期穩健不是只有社會責任，價格調整要看經濟狀況，但今年有關稅議題、變數比較多，台電扮演國內穩定供電、經濟民生的角色，台電就必須要有足夠健康的財務結構，撥補真的非常重要，主計長跟央行總裁也都有出來說台電撥補有意義，因此還是要積極爭取立法院支持。

有媒體指出，台電可能會「報復性補漲」，曾文生反駁，「台電是國營事業，電價審議委員是由各界專家及政府機關產生，為什麼要報復？這個標題很聳動，一群在考慮國家發展的人，去做報復國家的事有道理嗎？我不認為一個理性的委員會會做出報復性補漲的決定。」

曾文生也說，許多國家因應近年燃料飆漲，除電價大幅上漲，亦由政府補助維持電力事業穩定運作，如德國、日本補貼5000多億元、法國更補貼超過7000億元，相較我國目前爭取千億與電價緩漲，比例頗為懸殊。

關鍵字： 台電電價曾文生通膨

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