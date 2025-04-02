長榮航招募百名地勤起薪4.3萬　今年估晉用160名機師

▲長榮航招募百名地勤。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

全球航空市場擴大，長榮航（2618）持續增班及佈局全新航點，為廣攬優秀人才，今宣布啟動2025年第2梯地勤人員招募，報名日期自即日起至4／13止，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪4.3萬元起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定；另今年度也預計晉用約160名機師，空服員則依運能需求滾動式辦理招募。

長榮航表示，本次地勤人員招募包含客服人員、營業人員、餐勤管理人員、機艙物流人員、空勤組員調派／管理人員、財務人員、公司治理及股務人員、航技人員、簽派人員、航機工程師、資訊安全及個資管理工程師、資安暨個資法遵人員、自動倉儲設備維修工程師、職業安全衛生人員、航空安全管理工程師、ESG專案管理人員與稽核人員。

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長榮航指出，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司及臺北市區等工作地點，預計今年7~8月分批報到，歡迎應屆畢業生報考，未來也將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。

長榮航也提到，除招募地勤人員外，機師採全年隨時接受報名方式招募，依照交機時程規劃，今年預計晉用約160名機師，空服員招募則依運能需求進行人力評估，滾動式辦理招募，並將於長榮航空全球資訊網刊登徵才資訊。

長榮航嚴格執行「選才、育才、留才」的策略，提供員工完善的教育訓練、暢通的升遷管道及良好薪酬福利，員工並享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等多樣化的員工福利。

此外，長榮航推出「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」正式起跑，即日起至4月15日23:59止於官網購買2025年12月31日前從台灣地區出發的指定航線，享有獨家優惠折扣，與各大旅行社也共同推出各式自由行產品，針對將於4月18日開航桃園-神戶，團體行程更獨家推出關西地區、四國地區深度旅遊，有別於傳統的關西地區行程，將規劃由神戶及愛媛不同點進出的不走回頭路專屬旅遊路線。