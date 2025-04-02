友達旗下達擎與元太擬成立合資公司　打造大型電子紙模組生產線

▲達擎與元太擬成立合資公司，打造大型電子紙模組生產線，拓展低碳轉型智慧顯示應用商機。（圖／友達提供）

記者高兆麟／綜合報導

友達光電（2409）今日宣布旗下子公司達擎與元太科技（8069），看好綠色顯示場域商機持續增長，雙方今日簽署投資條件書，擬以資本額新台幣3.9億元設立合資公司，由達擎持股51%、元太持股49%，將於友達桃園龍科廠區共同打造大型電子紙模組生產線，預計於2025年第四季投產。

此次合作，元太將以全球電子紙技術領導廠商優勢，提供電子紙關鍵技術及材料，結合友達集團出色的面板設計、智慧製造與管理能力，以及達擎於智慧零售領域的客戶資源及全球市場布局，加乘其切入低碳數位轉型商機之顯示產品線策略等強勢基礎，積極拓展大型電子紙顯示應用商機；同時，友達藉新技術導入桃園龍科廠區，更加深化在台投資佈局與運籌。

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隨著ESG已經由潮流演變為規範，電子紙顯示器在節能、閱讀性、效率提升、環境友善上之特性，與愈發受到重視之綠色商機發展相輔相成，大型數位顯示應用市場需求逐漸增加。此次兩家公司把握低碳數位轉型之ESG浪潮，強強聯手，串起資源更完整的供應鏈與生態圈。雙方將齊力激發高效，提升大型電子紙顯示應用的採用率。雙方合作預計發揮之綜效為：

1. 技術與製造無縫整合：元太作為全球電子紙技術領導者，提供電子紙顯示關鍵技術與材料，擁有最新、最具競爭力的大尺寸彩色電子紙技術。友達基於領先的多元顯示技術，以及豐富的顯示器設計、製造經驗，可提供更高效能、更穩定的產品，進而提升大型彩色電子紙模組的顯示品質與耐用性。

2. 全方位產品應用拓大市場佈局：達擎擁有橫跨LCD、LED、Micro LED等多樣化顯示應用之產品組合，並具備強大市場推廣與整合能力，將產品透過廣泛的智慧零售、企業顯示、廣告看板等場景應用導入，提供客戶多元化解決方案；透過此次合作，將積極拓展大型彩色電子紙之出海口與市場成長，滿足客戶多元化與差異化的特殊應用需求，提升市場競爭力，助攻低碳數位顯示應用戰場拓大佈局。

「友達集團重視在不同顯示技術生態圈的策略合作，憑藉自身豐富的核心顯示技術與智慧製造經驗，與合作夥伴共同在垂直整合領域創造價值，為客戶打造更具創新性與差異化的產品與服務。」友達執行長暨總經理柯富仁表示，「達擎與元太科技結合技術、製造、市場資源的戰略合作，將提供更具競爭力的產品、穩定的供應鏈，以及更全方位的市場解決方案。我們的目標是藉由更完整的大型彩色電子紙應用生態佈局，取得市場先機。」

「元太科技以全球領先的電子紙材料技術為核心，積極攜手供應鏈夥伴，共同建構堅實且具前瞻性的產業生態圈。」元太科技董事長李政昊表示，「元太與友達集團長期緊密合作，從最初的TFT背板供應，到今日攜手成立合資公司，共同打造高規格的大尺寸電子紙模組生產線，展現了雙方對電子紙產業深耕布局的雄厚實力與堅定決心，更彰顯了元太對合作夥伴一直以來的堅定的支持。展望未來，元太將持續精進電子紙材料FPL的技術創新與製造能力，並攜手生態圈夥伴，全面提升大尺寸電子紙產業規模與競爭力，積極推動電子紙顯示應用市場，邁向更多元且廣闊的發展。」

友達近年透過雙軸轉型策略深化垂直場域布局，子公司達擎藉由整合先進顯示技術與軟硬體應用服務，已在智慧零售、企業與教育、運輸交通、及醫療等多項垂直應用場域提供各式解決方案，協助客戶開創數位顯示及互動新商機。達擎與元太科技合作共同打造大型電子紙模組生產線的戰略合作，將在永續浪潮需求大增趨勢下，讓低碳數位轉型在各垂直領域更加普及，為客戶創造最佳效益；相關產線之投資規畫，顯現友達深耕台灣，持續擴充在台製造佈局，擴大技術研發與人才培育，厚積友達雙軸轉型的優勢與能量。