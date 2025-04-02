《富比士》台灣最富54人名單曝光　張國煒擁近400億身價最年輕

▲廣達電腦董事長林百里在《富比士2025富豪排行榜》名列台灣首富。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

《富比士》2025年全球富豪排行榜今（2）日揭曉，全球3028名超級有錢人中，台灣有54人上榜，除了廣達集團創辦人林百里以3885億元奪下台灣首富外，台積電創辦人張忠謀、現任董事曾繁城皆上榜；這份榜單涵蓋台灣電子、半導體、傳產製造、營建、金融與零售通路等各大領域佼佼者，現年54歲的星宇航空董事長張國煒以398.52億元的身價在全球排名2623名，為台灣富豪榜中年紀最輕。

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榜單顯示，台灣不到70歲的富豪約19人，除了張國煒年紀最輕以外，現年57歲的中租控股總裁辜仲立與凱基金大股東辜仲（瑩）等3人尚未滿60歲。

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

金融圈中，包括國泰金（2882）、富邦金（2882）、中信金（2891）、凱基金（2883）、台新金（2887）、新光金（2888）大股東都上榜，且不乏兄弟關係，有富邦金集團兄弟聯手經營、也有中信金大股東辜仲諒與凱基金大股東辜仲（瑩）、中租集團總裁辜仲立各自登山全面上榜。

另外，聯邦集團創辦人林榮三遺孀張林素娥與統一集團大股東高秀玲則是唯二女性，成為54人富豪榜上的「嬌點」。

《富比士》指出，使用2025年3月7日的股票價格和匯率計算。