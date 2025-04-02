川普政策多變　短債基金成抗波動利器

▲美國總統川普簽署對等關稅行政命令。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

全球金融市場籠罩川普對等關稅風暴，導致近月股票型基金績效卡「關」，投資等級短債等固定收益基金成為市場資金避風港，績效逆勢維持正報酬。投信法人表示，受政策不確性干擾，第2季投資布局建議配置短債等具抗波動性特色資產，以抵禦市場震盪風險。

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理柏資訊統計(截至2025/4/1)，近1個月各類型台股基金成重災區，平均跌幅都超過1成，台股平衡型、美國股票型跌幅也有6-8%，位居投信投顧公會分類的末段班。聚焦海外債券的固定收益基金表現相對穩健，其中投資等級短天期債券基金近月類型平均報酬上漲逾1%，在各類海外投資等級債券基金中名列前茅；近1年股市波動幅度加大，各天期皆維持正報酬。

復華全球短期收益基金經理人黃媛君表示，美國總統川普多變的政策已逐漸影響企業信心而延後投資，加以近期公布的消費信心數據下滑，使金融市場波動性上升，由於短天期債券的波動性低於長天期債券，有鑑於目前殖利率在長期相對高位，預期聯準會貨幣政策方向仍是降息，短天期債券是收息且變數較少的投資好選擇。

復華新興市場短期收益基金經理人吳宜潔指出，新興市場債券殖利率較高，且財務品質轉佳，信用評等陸續獲得調升，建議也可納入作為累積債息、平衡投資組合波動風險的標的。

