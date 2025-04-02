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裕民董事會改選王書吉將續任董事暨總經理　增聘遠傳前總座李彬任獨董

▲▼裕民航運股份有限公司113年度股東常會6/3召開，董事長徐旭東、總經理王書吉、執行副總徐國安出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲王書吉將續任裕民航運董事暨總經理。（圖／記者湯興漢攝）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)今年5月27日召開的股東大會將進行董事會改選，公司高階透露，現任董事暨總經理王書吉將獲得續任，另將增聘一名獨立董事，為遠傳電信前任總經理李彬。

王書吉是新加坡人，曾經擔任過新加坡海皇輪船公司(NOL)駐台代表，之後擔任過海皇集團關係企業副總經理、總經理、執行董事等職，裕民經過國際獵人頭公司，在2000年7月找來王書吉擔任總經理。

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王書吉近25年為裕民開拓許多國際業務，與跨國礦商英美資源集團(Anglo American Plc.)簽署4艘LNG雙燃料動力散裝貨輪10年長期運務合約、與日本川崎汽船合設公司經營液化天然氣運輸船，與中油、中航(2612)合資設立中油、裕民、中航共同成立環能海運，經營油輪業務等。

現年77歲的王書吉(生肖屬鼠)非常受到徐旭東的倚重，除了肩負輔佐少東徐國安的重任，也貼身培養來自香港的黎錫榮做為未來總經理接班人。黎錫榮曾經在法國達飛、丹麥馬士基與英國鐵行渣華航運(P&O Nedlloyd)工作，目前擔任裕民營運長。

遠傳電信總經理 李彬捐贈平板電腦、雲端書庫予興中國小。

▲李彬(右)在擔任遠傳總經理期間出席捐贈活動。（圖／記者季相儒攝）

李彬擁有伊立諾州立大學香檳校區的會計碩士及國立台灣大學的會計學士學位，同時具有美國會計師執照及國內講師資格，曾在東吳大學擔任兼任講師，2001年加入遠傳，在財務長及商務長職務上表現優異，2010年升任遠傳總經理。在她手中，遠傳電信市值由2010年的1350億成長到2018年的2350億，成為全台灣市值前20名的上司。

李彬數次獲得《金融亞洲雜誌》評選為「台灣最佳CEO」；2018年獲「亞洲通訊獎」評選為亞洲電信業年度「最佳CEO」，是台灣電信業首位獲得該殊榮的CEO。

李彬在2018年年底因為個人因素辭去總經理職務，當時徐旭東公開表示很心痛，這次特別為她在裕民增設一名獨立董事，借重她在財務與管理方面的專長。

裕民今(2)日公告將續聘朱少華與劉崇堅擔任公司獨立董事，因已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，公告繼續提名其擔任獨立董事之理由，說明主要考量兩人專才與相關工作經驗，對公司有明顯助益，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董事會監督提供專業意見。

朱少華為中油前董事長，劉崇堅是台北大學經濟系教授。

關鍵字： 裕民董事會改選王書吉續任李彬任獨董

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