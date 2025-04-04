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川普關稅大刀台股剉咧等！專家曝2族群最慘　2檔驚險逃過

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社） 

▲美國總統川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普公布對等關稅，引發全球股市暴跌，3日美股道瓊大跌1679點，台灣適逢清明連假未開市，但台指期夜盤也暴跌437點。有專家透露，下週台股開盤2大產業可能會受到衝擊，但同時也點名2檔股票可能會短線受惠。

財經作家狄驤在臉書發文指出，川普的關稅重拳「遠比預期更為糟糕」。美國除了對所有國家課徵10%的基準關稅外，還將針對貿易逆差大的國家徵收更高的對等關稅，並於4月9日正式生效。台灣投資人需特別注意，美國將對台課徵32%關稅，而泰國和越南的關稅稅率更高，分別達到36%和46%。

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狄驤表示，近年來許多台灣廠商已將生產據點從中國大陸轉移至泰國、越南等東南亞國家，並持續擴大產能，將東南亞視為重要的製造中心。因此，未來投資人需留意產能集中於東南亞的網通、製鞋等產業。

不過，狄驤也指出，白宮聲明對於加拿大與墨西哥，符合美墨加貿易協定USMCA的商品將持續獲得關稅豁免。此外，部分商品如鋼鐵鋁製品、汽車零組件、黃金、銅、藥品、半導體和木材等也不在對等關稅的範圍內。

狄驤提到，先前受貿易戰影響嚴重的緯穎，由於主要生產基地在墨西哥，此次關稅政策有望短線受惠，其他還包括汽車零組件AM族群和第一銅等。

◎免責聲明：本文屬專家觀點，非任何投資建議與參考，投資應審慎評估風險。

關鍵字： 對等關稅

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