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蘋果遭關稅重擊！郭明錤：4方式轉嫁　供應鍊迎來砍價壓力

▲蘋果、Apple。（圖／路透）

▲蘋果（Apple）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

川普關稅大刀砍向中國、東南亞各國，市場聚焦蘋果（Apple）將是受害最深業者之一，天風證券分析師郭明錤表示，新關稅政策對Apple無疑是帶來懲罰性影響，但蘋果並非無計可施，包括漲價、與電信業者合作提高免稅金額、降低貿易換購方案折扣，甚至對供應鏈砍價。

Apple股價受到川普政府推出對等關稅重挫，3日美股以下跌20.7美元或9.25%、203.19美元作收，股價創下去年8月以來低點。

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郭明錤指出，蘋果硬體組成主要在中國（佔比最高，85-90%）、印度與越南，在川普政府接受新關稅政策後，自中國、印度與越南出口到美國的硬體產品成本將顯著提高（關稅分別為54%、26%和46%），若蘋果不漲價，則整體毛利率估算結果減少約8.5-9%。 2025年全球iPhone至少15%在印度製造（vs. 2024年的10-12%)。

因中國不太可能對川普政府讓利換取關稅配額，若印度與越南能與美國政府達成新協議並被配額關稅，則蘋果在不漲價下，整體毛利率可改善至減少約5.5-6%。

在印度政府能爭取關稅進口的前提下，若蘋果能順利擴產印度iPhone產能將全球供應比重提高到30%以上，則關稅對蘋果的毛利率關稅影響將大幅改善至降低1-3%。

郭明錤強調，印度與越南向美國爭取關稅進口率遠比中國高，雖然很難預測到時候會發生，但仍不影響蘋果或將盡快把訂單移出中國，倡議非中國可以促進美國市場。

郭明錤說，新關稅政策對蘋果無疑是懲罰性影響，但蘋果並非無計可施。在美國市場，新款iPhone高階參與了65-70%，而高階用戶則相對能接受蘋果漲價。
此外，蘋果還有多種方式可轉嫁關稅成本，以降低消費者對漲價的懲罰性觀感，如與電信業者合作提高免稅金額、降低貿易換購方案折扣等。

蘋果另一個降低關稅影響的方式是加強對供應鏈的砍價。預計大部分蘋果供應鏈將面臨更大的砍價壓力。

因此，如果蘋果的毛利率因關稅而滑落至40%以下，這應該是暫時的現象，長期應該還是能維持40%以上；郭明錤指出，更重要的是，中長期需注意川普政府的新關稅政策對宏觀經濟的負面影響，因為消費者信心較弱，購買能力會延長蘋果的換機週期。

關鍵字： 蘋果川普關稅股價供應鏈

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