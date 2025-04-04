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他分析出「川普揮刀戰術」　台灣找誰去談判？網大推2人：聯手出擊

▲▼川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透） 

▲川普宣布對等關稅新制。（圖／路透）

網搜小組／曾筠淇報導

美國川普揮關稅大刀，到底會砍到誰？財訊傳媒董事長謝金河分享看法，他認為川普既然要讓美國偉大，又怎會拿刀砍人又砍己？背後一定有戰略和戰術考量，而台灣則一定會被颱風尾掃到。因此他認為，總統賴清德現在應該要找到一個經濟談判好手！而文章曝光後，就有不少網友點名「這2人」。

謝金河在臉書上發文表示，多數人普遍認為，川普的關稅新制對民間消費不利，也可能會導致美國經濟放緩及股市下跌。謝金河認為，既然川普要讓美國偉大，怎麼會拿刀看人又砍己？因此政策背後一定有戰略與戰術考量。

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謝金河指出，二戰以來，美國的消費支撐了全球經濟，然而，美國人花錢消費、大量進口，便形成龐大的貿易逆差，而美元則透過逆差流向全世界。他說，各國對美國順差，拿到美元，然後透過央行買美國國債，這是周而復始的資金鏈。

謝金河進一步指出，有很長一段時間，美國量化寬鬆、印很多錢，這些錢流入股市和房市後，造成巨大牛市，而中國則成了美國消費的最大受益國，從90年代起，中國從逆差國快速變成大順差國。

現在川普發現美國負債達到36兆美元，如果再繼續下去，美國可能會崩潰，因此川普才會決定「揮刀」改變。謝金河對此認為，川普將中國關稅提高到54%（之前的20%+這次的34%），是這局關稅戰的核心，接下來是中國經濟最具挑戰的時刻。

只是謝金河也說，台灣勢必會受到這次關稅戰的影響，所以過去為了保護產業的高關稅應該立即調整；傳統展業的壁壘也要調整；還有台灣對農牧產品的採購，可能也要想想；再來就是平衡順差，或許國防預算要增列；企業可能要勇敢投資美國。最後他也建議，賴清德可能要找到一個「驍勇善戰的經濟談判好手」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「美國貿易戰說不定搞到世界多國聯合起來聯中抗美！美國要再次偉大充滿挑戰」、「真的要看中國與歐洲的應對方式，一直分析現況，對台灣沒幫助」。

還有不少網友點名蔡英文和蕭美琴可以當這個談判好手，「請談判高手小英總統出馬了」、「只好請小英了」、「美琴就是高手」、「只好麻煩小英總統再上前線了」、「請蔡英文跟蕭美琴聯手出擊」、「對外貿易談判高手，蔡英文要復出了嗎」。

關鍵字： 川普美國關稅對等關稅台灣課徵謝金河談判賴清德蕭美琴蔡英文

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