憂高關稅先囤貨！　三星電子傳調漲記憶體晶片價格5%

▲三星電子。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

美國總統川普才宣稱很快會對晶片課稅，半導體產業的消息人士表示，三星電子正在與全球主要客戶討論將記憶體晶片的價格從目前的水平提高3%~5%。消息人士稱，該公司已經開始與客戶進行反映價格上漲的對話。

根據韓媒《Pulse by Maeil Business News Korea》報導，由於供應過剩和需求疲軟，三星在其半導體定價政策上一直保持儲備。但隨著客戶開始囤積供應，擔心美國政府最終對半導體實施關稅，這種情況發生了變化，記憶體晶片需求開始激增。

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根據報導，一位人士消息稱，儘管記憶體晶片供應過剩的情況在2024年持續存在，但主要公司開始減產，導致近期供應下降，除此之外，由於中國人工智能（AI）設備的興起和自動化趨勢，需求正在逐漸增加。

根據市場研究公司 DRAMeXchange 的數據，2025 年 3 月，普通用途 PC DRAM DDR4 的價格連續第4個月保持在 1.35 美元，但用於高效能 PC 和伺服器的 DDR5 價格總計 12% 至 4.25 美元。 NAND 價格也上漲了 9.6%，連續第3個月維持上漲趨勢。

三星決定提高記憶體價格也與其他全球半導體公司的定價策略一致。全球大型DRAM製造商美光科技公司也提前通知客戶即將進行價格上調。

業內人士認為，如果川普政府真的對半導體徵收關稅，供應中斷和價格上漲可能會導致2025年下半年記憶體價格進一步上漲。

報導也認為，三星提高記憶體價格的舉措是一項戰略，目的在加速其收益反彈並應對美國政府引發的貿易不確定性。