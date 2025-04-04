海嘯第一排！柬埔寨台商從陸轉移設廠　迎關稅「考慮撤資」

▲川普宣布對等關稅，東南亞國家成重災區。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

美國總統川普2日宣布對全球各國徵收「對等關稅」，震撼全球，東南亞國家成重災區，美國有線電視新聞網《CNN》訪問了一名台商許先生，他去年才從中國轉到柬埔寨投資設廠，沒想到，川普對柬埔寨商品徵收高達49%關稅，如果高關稅政策不變，他決定撤出柬埔寨的投資。

報導稱，這位台灣商人去年決定在柬埔寨投資，以實現其生產基地多元化，不再局限於傳統的中國華南地區。他先發制人地想對沖川普第二任期內可能對中國徵收更高關稅的風險。

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但美國2日宣布對所有從柬埔寨進口的商品徵收出乎意料的嚴厲關稅，這項關稅稅率為亞洲最高、全球第二高，改變了一切。

許先生對《CNN》 表示，「如果 49% 的關稅保持不變，我們將撤出柬埔寨的投資。」目前，他的下一步仍不確定，因為目前仍不確定是否會維持高關稅。

對許先生來說，撤出柬埔寨相對容易，因為投資仍處於早期階段。但對於許多其他在該國長期設有工廠、僱用數千名工人的公司來說，關稅消息無疑是毀滅性的。

報導稱，包括寮國、越南、緬甸和斯里蘭卡在內的許多東南亞和南亞國家都受到了超過 40% 的關稅的打擊，這可能會削弱這些國家依賴出口且極其脆弱的經濟。

15 多年來，這些國家一直受惠於全球投資者因中國供應鏈的成本正逐漸上升尋找替代方案，同時近年來，中美緊張局勢和疫情加速了這一趨勢。勞力密集產業從服裝到鞋類以及低階電子產品製造和組裝已成為這些國家經濟成長的主要動力。