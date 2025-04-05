ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

攝影記者變股王推手！　打造護國群山

郭明棟領軍的晶碩短短數年快速躍升為台灣隱形眼鏡的龍頭企業。（圖／翻攝自晶碩光學臉書）

▲郭明棟領軍的晶碩短短數年快速躍升為台灣隱形眼鏡的龍頭企業。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「我給妳兩張名片，這張是晶碩，這張是美彤。」在3月中旬的外泌體保養品新品發表會上，79歲的晶碩（6491）董事長郭明棟語氣興奮，將兩張名片遞給CTWANT記者，顯示出他對這場新創事業的重視與熱情。這位電子產業的老將，過去30年一手打造出三家上市公司，如今展開人生第四次創業，再度與全球代工二哥和碩（4938）董事長童子賢聯手，進軍年產值達24兆新台幣的全球美妝與保養品市場。

「我一直都喜歡創業，我前面就創了幾家，看到一個產業有機會，就想去試試看。」郭明棟接受CTWANT記者採訪時笑著說，語氣裡透著創業家特有的熱情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1946年出生的郭明棟，畢業於台北工專電子科（後改制成台北科大），早年曾任台視攝影記者，因作息不穩、演藝圈複雜，加上看到電子業的發展潛力，他毅然轉行投身科技業，從RCA（台灣美國無線電公司）、詮腦開始，一步步晉升產業核心。

晶碩以開創直營門市來站穩市場，目前在台灣已拓展近80間。（圖／翻攝自晶澈BT臉書）

▲晶碩以開創直營門市來站穩市場，目前在台灣已拓展近80間。

後來，他擔任耀文電子總經理，成功帶領公司上市，被譽為台灣PCB基板產業的「祖師爺」之一，後因理念不同離開耀文，54歲時在華碩支持下創立IC載板廠景碩科技，牽起與童子賢的緣分，這段合作種下後來的「晶碩奇蹟」。

時間回轉到2008年，華碩（2357）和和碩正式分家，童子賢除了掌舵和碩，還分到景碩。當年，隨著光碟市場的沒落，當精碟科技釋出隱形眼鏡開發團隊，時任景碩總經理的郭明棟，聯手從精碟退休的許良榮，向童子賢提出投資隱形眼鏡的構想，童子賢聽後眼睛一亮，「為什麼不能賺這些『美』的錢？」2009年，兩人展開第一次的創業合作-成立晶碩光學。

不過，晶碩初期並不順利，一度連虧3年，童子賢曾直言，醫材產品需經人體實驗與多國認證，不比電子商品快速上市，「吃了一些苦頭」。2012年，晶碩拿到台灣、中國、美國認證後，仍需靠減資再增資1.8億元續命。

接著，推廣與行銷成為第二座高牆，因無人認識晶碩，銷售平台頻頻拒絕，郭明棟決定破釜沉舟，在台北的誠品站前店開設品牌的直營門市，「這在當時是隱形眼鏡界的創舉」。如今回頭看，這項決定也讓晶碩成功站穩市場，全台直營門市已拓展近80間，透過自建通路精準掌握消費者需求，不僅有效控管複雜的產品庫存，更直接蒐集顧客回饋，有助品牌優化與新產品開發。

童子賢(右)和郭明棟(左)第一次聯手時創立晶碩，現在要進軍年產值達24兆新台幣的全球美妝與保養品市場。（圖／翻攝自報系資料照）

▲童子賢(右)和郭明棟(左)第一次聯手時創立晶碩，現在要進軍年產值達24兆新台幣的全球美妝與保養品市場。

2013年，晶碩營收來到5.89億元，每股稅後盈餘（EPS）達1.06元，順利扭轉虧損，成功轉盈，之後公司進入成長快車道，更憑藉和碩、景碩累積的電子製造能力，導入全自動化生產，大幅降低人工依賴並提升良率，成為另外一個成功關鍵之一。

郭明棟率領的晶碩於2019年掛牌上市，短短數年快速躍升為台灣隱形眼鏡的龍頭企業。2023年，晶碩在全球市場的市占率已達2.14%，其中外銷比重高達87%，品牌與代工營收占比分別為80.15%與19.9%。公司每股盈餘（EPS）連年創新高，去年更繳出23.47元的亮眼成績，成為和碩集團中名副其實的金雞母。截至記者發稿時，股價已攀升至360元。

當晶碩逐漸穩定之後，郭明棟又接到來自童子賢的一個新任務，「台灣產業都在談半導體，一般生活用品這些都沒有，我想讓天秤更平一點，對社會有貢獻。」一番話說服了本已打算退休的他重新披掛上陣，也揭開了和碩跨足美妝產業的序幕，2021年，2人再度聯手，成立美彤生醫與晶澈，進軍美妝、保養品市場。

晶碩憑藉和碩、景碩累積的電子製造能力，導入全自動化生產，大幅降低人工依賴並提升良率，成為另外一個成功關鍵之一。（圖／翻攝自晶碩官網）

▲晶碩憑藉和碩、景碩累積的電子製造能力，導入全自動化生產，大幅降低人工依賴並提升良率，成為另外一個成功關鍵之一。

外泌體就是這波攻勢的關鍵武器，美彤此次推出蘭花、葡萄柚2款植物外泌體系列產品，是與工研院團隊合作研發，已取得多項專利與國際認證，如今問世將迎來新一波成長契機，郭明棟坦言，未來加速拓展包括香港、新加坡、馬來西亞、日本、菲律賓與歐美等海外市場。

對於品牌經營，郭明棟有自己的一套哲學，「主要要有對的團隊。」他笑著對CTWANT記者談到。他認為，自己最擅長的是決策與方向規劃，而執行細節則交給專業團隊，「我在後面做決策，也喜歡運營公司，但最重要的還是人，團隊夠強，產品才能成功。」也就是說，他的管理風格並不是事事親力親為，而是找到對的人來做事。

集團大家長童子賢當天也說出自己的豪言壯志，「台灣不能只有護國神山，還需要護國群山，群山的種類也可以更加走向多元化，也許生物、醫療科、醫藥科技會是台灣很好的下一步。」從電子到醫材，再到保養品，兩位科技老將再次聯手，用他們熟悉的技術邏輯，打造一套能從台灣出發、打進世界美容產業的「護國群山」。

延伸閱讀
美麗印鈔機1／和碩要賣保養品！2位大佬搶先用　童子賢誇愛將郭明棟「白拋拋幼咪咪」
寵物情緣／為離世毛孩學寵物美容　啦啦隊女神Dora花1年療傷迎新成員
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

推薦閱讀

台灣32%關稅求解套！　學者：中央銀行該對匯率放手了

台灣32%關稅求解套！　學者：中央銀行該對匯率放手了

美國總統川普政府宣布對等關稅，台灣將被課32%高關稅，政府積極尋找解決對策，中研院經濟研究所研究員許文泰指出，跟美國買武器、買農產品、買天然氣，這些都是要做的，如果要把降關稅當作解套方法，完全是劃錯重點，他點出「影響台灣貿易順差的一個關鍵因素其實是央行」。

2025-04-04 11:28
憂高關稅先囤貨！　三星電子傳調漲記憶體晶片價格5%

憂高關稅先囤貨！　三星電子傳調漲記憶體晶片價格5%

美國總統川普才宣稱很快會對晶片課稅，半導體產業的消息人士表示，三星電子正在與全球主要客戶討論將記憶體晶片的價格從目前的水平提高3%~5%。消息人士稱，該公司已經開始與客戶進行反映價格上漲的對話。

2025-04-04 15:13
川普重拳台股回測2萬點　法人點6產業23檔抗震首選

川普重拳台股回測2萬點　法人點6產業23檔抗震首選

美國總統川普對台祭出高達32％的關稅，震驚市場，本土法人最新報告推演3大情境，揭露台股中期恐將回測2萬點整數關卡，這份報告同時建議投資人應重新整理選股策略，轉向6大產業共23檔個股避險。

2025-04-04 00:02
海嘯第一排！柬埔寨台商從陸轉移設廠　迎關稅「考慮撤資」

海嘯第一排！柬埔寨台商從陸轉移設廠　迎關稅「考慮撤資」

美國總統川普2日宣布對全球各國徵收「對等關稅」，震撼全球，東南亞國家成重災區，美國有線電視新聞網《CNN》訪問了一名台商許先生，他去年才從中國轉到柬埔寨投資設廠，沒想到，川普對柬埔寨商品徵收高達49%關稅，如果高關稅政策不變，他決定撤出柬埔寨的投資。

2025-04-04 17:08
台股ETF股東人數連4周創高！　10檔人氣王一次看

台股ETF股東人數連4周創高！　10檔人氣王一次看

台股本周僅3個交易日，由於周一（3/31日）大跌逾900點，本周台股跌幅2.73%。不過台股ETF投資人卻是越跌越買，根據集保最新統計資料顯示，68檔台股ETF受益人單周增4萬4812人，今年來增加55萬9981人，總人數來到1078萬5817人，連續4周創下歷史新高。

2025-04-04 10:46
蘋果遭關稅重擊！郭明錤：4方式轉嫁　供應鍊迎來砍價壓力

蘋果遭關稅重擊！郭明錤：4方式轉嫁　供應鍊迎來砍價壓力

川普關稅大刀砍向中國、東南亞各國，市場聚焦蘋果（Apple）將是受害最深業者之一，天風證券分析師郭明錤表示，新關稅政策對Apple無疑是帶來懲罰性影響，但蘋果並非無計可施，包括漲價、與電信業者合作提高免稅金額、降低貿易換購方案折扣，甚至對供應鏈砍價。

2025-04-04 10:22
關稅來了！　美國新防禦ETF產業解危

關稅來了！　美國新防禦ETF產業解危

2025-04-05 06:05
川普對台課32%關稅　創新創業總會提5建議喊話政府

川普對台課32%關稅　創新創業總會提5建議喊話政府

美國總統川普宣布國家進入經濟緊急狀態，並實施對等關稅政策。對所有國家徵收10%的基準關稅，對貿易逆差較大的國家徵收更高的關稅。台灣因對美逆差比例較高，被課徵32%關稅，對中小企業有相當衝擊，身為台灣新創總會會長及家登董事長的邱銘乾，也代表新創總會提供5大建議喊話政府，希望能夠一起度過難關。

2025-04-05 06:00
漢翔美國廠跨入生技醫療　積極爭取國際訂單

漢翔美國廠跨入生技醫療　積極爭取國際訂單

漢翔（2634）與馬來西亞縱橫集團達成在美國發展新商機的共識，雙方簽訂5年生產長約，將與縱橫集團旗下的生技醫療產品結合，在美國開闢全新產線；董事長胡開宏強調，美國廠是漢翔的海外生產據點，也是進軍美國市場的重要基石，面對全球局勢不穩，更要爭取國際訂單。

2025-04-05 06:00
川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

川普關稅大刀揮向全球，台灣被課徵32％關稅，勞動部長洪申翰4日出席行政院「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，提出主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場等4大措施因應，支援與可動支經費約150億元，並強調最壞情況不一定發生，但必須設想或準備相對嚴峻的狀況，避免勞資受到衝擊。

2025-04-05 00:07

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

台灣32%關稅求解套！　學者：中央銀行該對匯率放手了

川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

快訊／美股低開「道瓊跌近千點」

即／美股道瓊跌1019點　砸破4萬大關

與英特爾合資企業？台積電：客戶關係

海嘯第一排！柬埔寨台商從陸轉移設廠　迎關稅「考慮撤資」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366