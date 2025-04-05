攝影記者變股王推手！　打造護國群山

▲郭明棟領軍的晶碩短短數年快速躍升為台灣隱形眼鏡的龍頭企業。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「我給妳兩張名片，這張是晶碩，這張是美彤。」在3月中旬的外泌體保養品新品發表會上，79歲的晶碩（6491）董事長郭明棟語氣興奮，將兩張名片遞給CTWANT記者，顯示出他對這場新創事業的重視與熱情。這位電子產業的老將，過去30年一手打造出三家上市公司，如今展開人生第四次創業，再度與全球代工二哥和碩（4938）董事長童子賢聯手，進軍年產值達24兆新台幣的全球美妝與保養品市場。

「我一直都喜歡創業，我前面就創了幾家，看到一個產業有機會，就想去試試看。」郭明棟接受CTWANT記者採訪時笑著說，語氣裡透著創業家特有的熱情。

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1946年出生的郭明棟，畢業於台北工專電子科（後改制成台北科大），早年曾任台視攝影記者，因作息不穩、演藝圈複雜，加上看到電子業的發展潛力，他毅然轉行投身科技業，從RCA（台灣美國無線電公司）、詮腦開始，一步步晉升產業核心。

▲晶碩以開創直營門市來站穩市場，目前在台灣已拓展近80間。

後來，他擔任耀文電子總經理，成功帶領公司上市，被譽為台灣PCB基板產業的「祖師爺」之一，後因理念不同離開耀文，54歲時在華碩支持下創立IC載板廠景碩科技，牽起與童子賢的緣分，這段合作種下後來的「晶碩奇蹟」。

時間回轉到2008年，華碩（2357）和和碩正式分家，童子賢除了掌舵和碩，還分到景碩。當年，隨著光碟市場的沒落，當精碟科技釋出隱形眼鏡開發團隊，時任景碩總經理的郭明棟，聯手從精碟退休的許良榮，向童子賢提出投資隱形眼鏡的構想，童子賢聽後眼睛一亮，「為什麼不能賺這些『美』的錢？」2009年，兩人展開第一次的創業合作-成立晶碩光學。

不過，晶碩初期並不順利，一度連虧3年，童子賢曾直言，醫材產品需經人體實驗與多國認證，不比電子商品快速上市，「吃了一些苦頭」。2012年，晶碩拿到台灣、中國、美國認證後，仍需靠減資再增資1.8億元續命。

接著，推廣與行銷成為第二座高牆，因無人認識晶碩，銷售平台頻頻拒絕，郭明棟決定破釜沉舟，在台北的誠品站前店開設品牌的直營門市，「這在當時是隱形眼鏡界的創舉」。如今回頭看，這項決定也讓晶碩成功站穩市場，全台直營門市已拓展近80間，透過自建通路精準掌握消費者需求，不僅有效控管複雜的產品庫存，更直接蒐集顧客回饋，有助品牌優化與新產品開發。

▲童子賢(右)和郭明棟(左)第一次聯手時創立晶碩，現在要進軍年產值達24兆新台幣的全球美妝與保養品市場。

2013年，晶碩營收來到5.89億元，每股稅後盈餘（EPS）達1.06元，順利扭轉虧損，成功轉盈，之後公司進入成長快車道，更憑藉和碩、景碩累積的電子製造能力，導入全自動化生產，大幅降低人工依賴並提升良率，成為另外一個成功關鍵之一。

郭明棟率領的晶碩於2019年掛牌上市，短短數年快速躍升為台灣隱形眼鏡的龍頭企業。2023年，晶碩在全球市場的市占率已達2.14%，其中外銷比重高達87%，品牌與代工營收占比分別為80.15%與19.9%。公司每股盈餘（EPS）連年創新高，去年更繳出23.47元的亮眼成績，成為和碩集團中名副其實的金雞母。截至記者發稿時，股價已攀升至360元。

當晶碩逐漸穩定之後，郭明棟又接到來自童子賢的一個新任務，「台灣產業都在談半導體，一般生活用品這些都沒有，我想讓天秤更平一點，對社會有貢獻。」一番話說服了本已打算退休的他重新披掛上陣，也揭開了和碩跨足美妝產業的序幕，2021年，2人再度聯手，成立美彤生醫與晶澈，進軍美妝、保養品市場。

▲晶碩憑藉和碩、景碩累積的電子製造能力，導入全自動化生產，大幅降低人工依賴並提升良率，成為另外一個成功關鍵之一。

外泌體就是這波攻勢的關鍵武器，美彤此次推出蘭花、葡萄柚2款植物外泌體系列產品，是與工研院團隊合作研發，已取得多項專利與國際認證，如今問世將迎來新一波成長契機，郭明棟坦言，未來加速拓展包括香港、新加坡、馬來西亞、日本、菲律賓與歐美等海外市場。

對於品牌經營，郭明棟有自己的一套哲學，「主要要有對的團隊。」他笑著對CTWANT記者談到。他認為，自己最擅長的是決策與方向規劃，而執行細節則交給專業團隊，「我在後面做決策，也喜歡運營公司，但最重要的還是人，團隊夠強，產品才能成功。」也就是說，他的管理風格並不是事事親力親為，而是找到對的人來做事。

集團大家長童子賢當天也說出自己的豪言壯志，「台灣不能只有護國神山，還需要護國群山，群山的種類也可以更加走向多元化，也許生物、醫療科、醫藥科技會是台灣很好的下一步。」從電子到醫材，再到保養品，兩位科技老將再次聯手，用他們熟悉的技術邏輯，打造一套能從台灣出發、打進世界美容產業的「護國群山」。

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