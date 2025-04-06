川普關稅大刀揮下　陸行之提三解決方向「更擔心他國效仿」

▲川普。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

美國總統川普宣布實施對等關稅政策。對所有國家徵收10%的基準關稅，對貿易逆差較大的國家徵收更高的關稅，對此知名分析師陸行之認為，目前各國解決之道有三個方向，同時他也認為，高通貨膨脹不可避免，實在看不出來美國Fed有多少本錢去砍利率，除非美國需求大崩盤，消費者先會砍非必需品需求。

陸行之表示，現在看起來，公司過分樂觀，市場因關稅漲價影響需求提前下修的歷史又要重演了，每個出超國對美國川爺全球萬萬稅災難的解決之道大概率有三個方向，沒有這些動作，靠談判也沒用，其方向包括；

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 增加出超到美國產品的美國製造比重，但這多少會嚴重影響/掏空出超國的製造業及經濟

2. 增加採購從美國出口的美國製造產品如武器，農產品，紅酒，汽車，卡車，工具機械等等 來減少對美貿易順差，但這多少會影響對出超國及其他國家的採購

3. 大幅降低出超國對美產品關稅，減少對出超國阿斗產業的保護

陸行之認為，看起來不管哪個方法，都是對出超國製造業及全球採購的重大重整，但現在看到的稅率，會因為每個出超國的政策應對而改變。台灣的32%也不會永遠都是32%。他反而比較擔心的是，川普這麼搞，其他大國起而效尤怎麼辦？結論是出超國的組裝製造業很辛苦，以後總要為了這3-5%毛利率而逐市場而居，好處是可以訓練不少國際管理人才。

陸行之說，過去總看到製造業逐低成本而居，美國消費者買便宜東西爽歪歪，美國的關稅保護主義一來，製造業要逐高成本而居，不管是成本增高漲價/還是付關稅漲價，高通貨膨脹不可避免，實在看不出來美國Fed有多少本錢去砍利率，除非美國需求大崩盤，消費者砍非必需品需求先。