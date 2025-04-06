川普對等關稅上桌　「亮牌撲克大賽」站對邊才有贏面

▲總統賴清德向外宣布不會對美採取報復關稅。（圖／總統府提供）

文／林坤正

《這是一場亮牌的撲克大賽-不用猜，先上桌》－－川普對等關稅

昨天有朋友對我提出的看法表達支持，也有人提出更多疑問，我在此進一步說明，希望讓整體脈絡更清楚。

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川普推動「對等關稅」，這一周重點不在談判關稅，而是誰先站隊。表態比喊價還價更關鍵。川普最後還是會談關稅，但現在他要先看誰是自己人。站對邊，才有得談。拖延觀望，只會讓談判籌碼越來越差。

而這場談判中，川普真正的對手只有一個——中國。其他國家他不想硬幹，他只要你表態、你選邊。表態了，什麼都可以談；不表態，就可能被打。



越南就是經典案例。越共總書記與川普通話後，美方立刻展現「理解」姿態。原本可能面臨46%的懲罰性關稅，立刻被拉回可談區間。這不是退讓，而是戰略選邊。川普要的是畫面——有人主動讓步、他從容掌控、他在這場全球談判中不斷得分。

這不是一場普通談判，而是一場已經亮底牌的德州撲克大賽。川普的底牌就是高關稅，而且已經翻出來拍在桌上，等對手怎麼回應。誰搶先出牌，就有空間談；誰猶豫不決，只會被排除在牌局之外。



而這一切背後，其實壓力正逐漸逼近川普自己。政策宣布後短短幾天，美國股市蒸發了超過6兆美元市值，投資人信心明顯動搖；通膨陰影也蠢蠢欲動，若企業成本上升轉嫁給消費者，CPI數據勢必飆升。川普不是不知道這是雙面刃，他要的是速戰速決，在市場恐慌擴大前，拿下幾個戰略性勝利、形成「全球妥協」的氣氛，壓制反彈與聯合抵制的風險。

因此，他此刻最需要的，是有關鍵國家主動表態支持，幫他鞏固議題主導權，緩和市場情緒。而台灣，就是他最期待看到的一顆定心丸。

台灣此時的位置極其關鍵，對美出口佔總出口近三成，又是美國地緣戰略中的核心夥伴之一。川普或許會為了壓制中國，把台灣當作談判籌碼壓後處理，先逼中國讓步再來處理台灣議題；但這不代表我們可以被動等待。事實上，如果是美方主動選擇延後與台灣談，反而對我們更有利——因為我們可以避開第一波壓力，爭取更佳條件。

但前提是：台灣要先公開明確表達立場，展現善意、表態支持美國重整貿易秩序的方向。若我們選擇沉默、拖延、甚至試圖用補貼代替實質回應，那就等於把自己推向談判邊緣，最終被當成不可靠、不合作的對象看待。



行政院日前端出的880億元補貼方案，完全沒有回應川普的核心訴求。更糟的是，這筆預算還得送立法院審議，在藍白聯手的局勢下，通過幾乎不可能。民進黨若以為可以藉此把責任轉嫁給在野黨，讓藍白背「延誤對美應對」的責任，恐怕是誤判了整體態勢。

這不是紓困案，也不是疫情補助，這是一場國際牌桌上的主權選擇與經濟定位的考驗。若回應錯位、繞開實質議題，還補貼企業，那只會讓美國認定我們在扭曲競爭，不排除動用《301條款》或反補貼條款報復，對台出口反而雪上加霜。

更嚴重的是，這會讓民進黨在內外兩面失分。國際上無法取得美國信任，國內罷免行動又可能被藍白用來操作「總統不顧國會、硬闖預算」的對立情緒。若最終為了「府會和解」而被迫喊停大罷免，民團與人民的士氣必然重挫，立院八月翻盤的機會恐怕也會因此喪失。

事實上，台灣手上其實握有一張可以立即出手的好牌。根據《關稅法》第71條，財政部可在特殊情勢下、不經立法院審議，將特定進口貨物的關稅臨時調降最多50%（作者補充：大宗物資可達100％)，為期一年。這是現行法律明確授權的機制，能夠立即釋出善意，爭取外交與經貿的主動權。

現在正是出牌的時候。主動表達降稅意願、善意表態、明確站邊，才是真正能穩住台美關係、化解風險的做法。若還停留在「我們強烈表達不合理」、「我們要嚴正交涉」這類語彙，只會是提油救火。

川普要的不是你的立場說明，而是你的站邊行動。關稅從10%到46%，對他來說只是牌桌上的籌碼，你先表態、先站隊，未來都可以好好談。這是一場底牌已翻的德州撲克，贏的不是誰嗓門大，而是誰出手快、出手對。

有人跟我抗議不應該跟美國跪，應該與中國合作聯合抵制美國高關稅，提高談判籌碼。 我一併答覆，中國是這次川普唯一的對手，如果與中國聯盟，那以後就去中國市場內捲吧。

開放美國零關稅進口，除了稅金還有商品檢驗放寬。 台灣受影響是汽車、農業，我認為政府這時候才要考慮針對大量進口造成農業衝擊的部分如何補貼與提升台灣的農業。

本文獲孔雀魚普惠科技創辦人林坤正授權《ETtoday新聞雲》節錄刊載，不得轉載