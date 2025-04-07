快訊／證交所董座林修銘信心喊話　「力挺危機、不限縮漲跌幅」

▲證交所董事長林修銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所董事長林修銘指出，關稅衝擊讓我們金融市場在清明假期產生劇烈波動，美、歐、亞股市都走跌，4月3日至4月4日累積下，「我國股市難免受到市場影響有震盪波動」，但將協力資訊透明、鼓勵企業召開法說會，強化投資人溝通，提升市場信任，落實庫藏股買回執行。不限縮漲跌幅，但保留政策彈性。

林修銘強調，保留一切股市彈性，今日限空令上膛，並為因應國際行情盤前召開記者會，未來會視情況調整政策。

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林修銘「資本市場因應措施說明會」全文：

政府支持產業，企業發揮韌性，定能挺過關稅衝擊

美國公布新關稅措施，我國積極應對

美國川普政府於114年4月2日宣布新一輪關稅政策，針對全球多數貿易夥伴加徵 10%基準關稅，並依據對美貿易逆差程度進一步課徵「對等關稅」。其中，美國將對我國加徵32%關稅，部分產品如半導體目前可獲豁免。關稅衝擊造成全球金融市場在清明連假期間劇烈波動，美股、歐股及亞股等主要市場皆走跌，， 4月3日至4月4日道瓊工業指數累計下跌9.26%，、普普500指數累計下跌10.53%，、斯達克指數累計下跌11.44%、費城半導體指數累計下跌16.74%。

近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內臺灣發行量加權股價指數大多與全球市場連動，， 股市短期震盪在所難免，， 我國政府已啟動跨部會應變機制，確保我國產業之國際競爭力與出口動能，對於金融市場之穩定亦有相關因應對策。

以韌性應萬變，我國企業終將穩健前行 臺灣作為全球供應鏈中不可或缺的一環，從未缺席於風雨中。過去十餘年，我們曾一同走過2008年全球金融海嘯，也挺過美中貿易戰的高壓對峙，更在新冠疫情之中展現驚人的韌性與動能。



面對美中貿易戰，當全球供應鏈面臨重組壓力，我國企業乘著供應鏈「短鏈化」與，「 在地化」的趨勢，迅速擴大全球布局與回臺投資，強化與客戶間的合作關係，成功鞏固我國在全球供應鏈的關鍵地位。

而在疫情期間，全球面臨更嚴重的斷鏈危機，，我國企業依堅挺挺不拔、審慎因應挑戰，建立多元供應網絡，加速數位轉型及供應鏈數位化，



並積極進行生產基地分散與區域再布局， 強化全球供應鏈的韌性與安全性，因此，109年全球各地經貿受疫情嚴重影響時，我國上市公司當年營收仍逆勢年增1.19%，再證明明我國產業不能能穩自身營運，更能在危機中創造價值，擴大國際影響力。

每次的大風大浪，都是臺灣企業厚植本業、提升效率、深化研發的契機，我們相信這一證，臺灣企業依堅能以韌性化解挑戰，以創新引領轉型，在全球局勢變動中站穩腳步、開創新局。