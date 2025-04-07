▲ 臺灣證券交易所攜手KPMG，建構東南亞創新資本平台。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

為推動臺灣資本市場國際化並強化與亞洲新興市場的連結，臺灣證券交易所（證交所）近日宣布與KPMG安侯建業聯合會計師事務所簽署合作備忘錄，啟動「東南亞創新資本平台」。此舉旨在挖掘區域內具潛力的創新企業，協助其來台掛牌，並推動台灣企業拓展海外市場。

▲▼臺灣證券交易所攜手KPMG，啟動「東南亞創新資本平台」衝創新板2.0。（圖／記者姜國輝攝）

隨著雙方代表完成簽約，東南亞創新資本平台正式啟航，這將為臺灣創新板2.0注入國際動能。臺灣證券交易所董事長林修銘表示，「此次合作不僅是引資招商，更是輔育新創企業的重要里程碑，期望藉由KPMG在東南亞的企業資源與市場洞察力，促進東南亞具指標性的創新企業來台上市，並媒合國際資金與臺灣創新企業合作。」

林修銘強調，這次合作將使臺灣創新板成為亞洲創新企業掛牌的首選平台，並提升臺灣資本市場的國際知名度。他指出，「KPMG長期深耕東南亞地區，透過此次合作，證交所將借重其在地網絡及資源，擴大臺灣創新板在東南亞創新生態圈的影響力，吸引更多東南亞指標創新企業加入創新板。」

▲▼簽約合作，借力KPMG國際資源網絡，臺灣證券交易所望深化臺灣資本市場連結。（圖／記者姜國輝攝）

KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光表示，在全球邁入AI時代、技術快速演進的關鍵時刻，東南亞市場的創新潛力備受矚目。KPMG已在東南亞深耕多年，這次合作將透過其全球網絡與在地經驗，協助臺灣資本市場掌握東南亞創新生態圈的脈動。他強調，此平台不僅聚焦於推動海外優質創新企業進入臺灣資本市場，也將帶動臺灣創新企業進入東南亞市場，促進雙邊交流合作。

證交所指出，東南亞創新資本平台未來將扮演企業媒合、策略合作與資金對接的重要橋樑，期望透過這樣的布局，讓臺灣創新板成為亞洲創新企業首選的掛牌平台，真正建立起具有競爭力的產業聚落。林修銘補充，「證交所將持續以資本市場力量助攻國內外創新企業成長，為創新板賦予更高價值。」

▲KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光。（圖／記者姜國輝攝）

▲臺灣證券交易所董事長林修銘。（圖／記者姜國輝攝）

隨著「東南亞創新資本平台」的啟動，證交所與KPMG期望深化區域合作、整合資本資源、壯大創新企業價值，共同推動臺灣邁向亞洲資產管理中心的目標。這次合作象徵著臺灣資本市場邁向國際新創生態系，成為創新企業首選掛牌地的關鍵一步。