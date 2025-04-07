台股「黑色星期一」　證交所董座：3措施降低空頭氣焰

▲證交所董事長林修銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普發動關稅戰，造成國際股重挫，今（7）日台股清明節恢復交易，恐怕難逃「黑色星期一」，證交所董事長林修銘召開「資本市場因應措施說明會」，他表示，本周實施穩定市場三道措施，其目的就是降低空頭影響性，讓投資人有更多理性思考空間，未來仍會密切注意市場變化，配合主管機關，後續推出適當措施。

金管會昨（6）天已經宣布一周內實施三項暫行措施：放寬融資擔保品、調降每日盤中借券賣出委託數量，限縮融券額度從前30 個營業日之日平均成與數量之30%調降為3%，以及上市櫃融券保證金成數由90%調整為130%。

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林修銘表示，此次有別於過往美中貿易戰、新冠疫情的處理方式，採取盤前就公布一些相關措施，不像以往經過市場的發展採取漸進式的看法，放寬融資擔保品的種類部分，希望投資者權益的保障；至於另外二項措施，希望把空方所影響的因素降到最低，讓投資者有更多理性思考的空間。

上述三項穩定措施，至於政府是否會有進一步「縮小漲跌幅」做法？林修銘指出，台股歷經過那麼多事件，也有各式各樣方式因應，證交所會在這週嚴密觀察上述三項穩定股市措施後續效應，有必要配合主管機關腳步，適時推出相關穩定政策。

昨（6）日總統賴清德指出，已經組成協商團隊將與美國進行協商，林修銘也說，政府已經採取動作，相對台美關係是合作互補，跟美方溝通應該可以達成好成果，更呼籲上市公司能夠展現韌性，將美「對等關稅」一事影響性對外界充份說明，或是召開法人說明，降低消息面不確定性。

