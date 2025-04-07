台股暴跌！他曝1風險是「資產殺手」怕爆：沒人買只是一串數字

▲台股暴跌。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普大規模徵收對等關稅的政策，在市場上遭遇強烈反彈。財經作家狄驤在粉專表示，美股不但還沒止跌，連期貨也繼續崩，「這就是熊（熊市）老師要交給大家的第一堂課『流動性風險』」，是股市中最可怕的資產殺手。

「美股負乖離超大，應該跌夠了吧？」狄驤在粉專「狄驤的資本主義求生筆記」指出，美股不但還沒止跌，連期貨也繼續崩，「或許台指期開盤也是迅速跌停……」他進一步指出，這正是投資人必修的第一堂課：「流動性風險」，也是股市中最可怕的資產殺手。

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狄驤表示，「很多人以為只要資產有價值就不怕，但當買盤不見了，你手上的股票就只是『賣不掉的數字』。」在熊市裡，即使是平常交易熱絡的標的，也可能瞬間沒人接手，「價格一層層往下砍，砍到你心涼。」

他形容最慘的情況，就是市場出現全面性恐慌，「越多人需要現金，不斷搶著賣資產，流動性就越差，越賣不出去，就只能不斷自我踩踏。」這樣的情況下，「想賣賣不掉、想跑跑不掉」，這就是所謂的流動性風險。

他也提醒大家，這種風險雖然不是天天出現，但「只要一次」就足以讓你永遠離開市場，「正常情況下，流動性風險是數個月甚至數年才會碰到一次。」

最後，狄驤用「熊老師」作為比喻警示所有投資人，「熊老師很嚴格，面對不守紀律的人不會用愛心小手，而是直接用屠龍刀砍下去。」但他也強調，「熊老師也很公平，只要你守紀律持續待在市場，就有機會拿到財富重分配的門票。」提醒投資人唯有紀律與耐心，才能撐過熊市、迎來下一波機會。

※本文獲「狄驤的資本主義求生筆記」授權引用。

