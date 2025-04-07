越南搶先零關稅　台灣還有籌碼跳上川普談判列車?

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

美國總統川普的高額「對等關稅」政策將在後天(9日)上路，全球已有逾50個國家等著進行談判，台灣有什麼籌碼呢？亞太商工總會執行長暨東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，賴政府提出的零關稅主張重點在時機點，尤其在越南、柬埔寨等新興市場已率先拋出類似訴求下，台灣若再猶豫不決，恐將錯失先機，不過台灣還握有台積電這張王牌，仍有機會在搶位賽中取得優勢。

邱達生認為，台灣比照越南釋出善意「零關稅」作為談判起點，是好的做法，雖然未必能保證成果，但至少可取得進場資格，「現在不是亮底牌的問題，現在是你能不能排得上，已經有50 個國家領了號碼牌，趕快去跟川普團隊談判，現在問題是時間非常緊迫。」

只是雙邊從零關稅開始談，對台灣是否是好事？邱達生直言，美國本身的關稅本就偏低，對台灣而言，平均關稅僅約1.7%，即使全面降為零，美方能獲得的實質利益有限。他強調，美方關注的從來不只是稅率，更包括非關稅貿易障礙、法規限制、補貼與匯率等層面。

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「以台灣目前的讓利空間來看，零關稅只是進場的基本姿態，不代表美方會因此滿意。」邱達生表示，要讓川普政府滿意，台灣恐怕得比照高標準自由貿易協定的內容來談，「但即便這樣，也不一定能降低他關稅計算裡的分子。」

面對這場時間緊迫的談判競賽，邱達生指出，台灣除了釋出誠意與開放姿態外，真正的籌碼仍在關鍵技術領域，而台灣也確實有王牌「台積電就是我們的王牌。所謂亮底牌，這一張才是我們的底牌！」

▲亞太商工總會執行長暨東海大學經濟系兼任教授邱達生。（圖／記者劉邠如攝）