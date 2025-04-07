法人A估對等關稅貨櫃船運最受害、航空次之　法人B估運價漲勢難持續

▲有法人估對等關稅貨櫃船運受害最深。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

川普對等關稅，台灣稅率32%，全球排行第7，國內兩家長期關注航運類股的法人，法人A指軍工、餐飲可避險，貨櫃船運受害最深，航空貨運次之；法人B則分析，短期內貨主出貨意願觀望，中長期全球景氣不確定性風險增加，美國線4月1日剛調漲的貨櫃船運運價，漲勢恐難持續。



法人A分析，對等關稅內容，台灣稅率32%，排行第7，僅次於柬埔寨49%、越南46%、斯里蘭卡 44%、孟加拉37%、泰國36%、中國34%。最高稅率的7個國家，全數都為亞洲出口國，貨櫃船運 受害最深，航空貨運次之，軍工、餐飲則不受影響。

軍工部分台灣主要是從美國進口及台灣在地生產(國防自主)，不受對等關稅影響；同時，受惠國防預算跳升，投資人可避險。

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餐飲：在地化需求，無關出口；此外，川普強制各國投資美國，有利美國餐飲等內需，首推 美食KY(2723)及八方雲集(2753)。



貨櫃船運及航空貨運，主要將商品從亞洲運往 美國，貨櫃船運美國線營收比重接近4成，以陽明(2609)為例，2024年美國線佔營收比重38%，將受到對等關稅的直接衝擊。航空貨運美國線貨運佔營收大約2成，以華航(2610)為例，2024年美國線貨運佔整體營收19%，衝擊很大，但小於貨櫃船運。



對等關稅的高稅率，將使貨櫃船運美國線長約換約(5月1日)及旺季(7~10月)同時受到衝擊； 航空貨運的4Q旺季亦受衝擊。散裝航運：主要是運送原物料(包括美國穀物)到亞洲，不是運送到美國，受對等關稅 影響較小。

對等關稅的超高稅率 衝擊 ， 投資人應選擇 軍工、餐飲(最好有美國直營分店)進行避險。

美國對等關稅主要是衝擊出口商品到美國的產業及公司，包括製造生產、攬貨行、海空運輸、陸上倉儲。

法人B則分析，上周SCFI指數連續第二周上漲，但美國關稅壁壘不利貨櫃運價展望，近期運價漲勢恐難持續。

美國總統川普簽署行政命令，宣布對全球多國課徵「對等關稅」，報載亞洲－美國航線的主要攬貨公司負責人表示，這些對等關稅遠高於預期，導致大陸和越南等國許多已裝船的貨物被要求取消出口。由於貨櫃市場需求量與全球經濟成長率息息相關，關稅壁壘恐造成通膨進一步削減消費者購買力，不利運價走勢。

運價方面，時序處於美洲線長約談判，航商穩價意願逐趨積極，惟短期內貨主出貨意願觀望，中長期全球景氣不確定性風險增加，近期運價漲勢恐難持續。

因此該法人投資建議，基於市場變數對於航商獲利展望帶來不確定性，維持相關個股中立投資建議，並將根據市場變化陸續提出新的報告。