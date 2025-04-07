產地在關稅重災區　成衣雙雄按兵不動、出貨狀況正常

▲儒鴻董事長王樹文。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

川普關稅政策重擊全球股市，成衣雙雄儒鴻（1476）、聚陽（1477）今（7）日股價也雙雙跌停，其產地都在越南、柬埔寨，分別被課徵46％、49％關稅，不過越南與美國釋出善意談判，可望出現轉機，因此公司都決定先按兵不動，目前出貨狀況也都正常。

儒鴻今開盤跌停鎖死，終場以跌停價395.5元作收；聚陽也一路跌停鎖死，終場以跌停價285元作收。

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儒鴻表示，關稅議題每個小時都在變化，美國客戶其實相對不擔心，反過來安慰說不用緊張，目前該出貨的都出貨了，出貨狀況目前都正常、造成出貨，越南、柬埔寨等產地也都按兵不動，公司也高度專注美越談判結果，也持續關注有沒有變數。

儒鴻指出，印尼廠部分，目前還沒有提董事會，因此會先暫緩，持續觀察狀況，先穩定不要太急忙，不過印尼被課徵32％關稅，與越南、柬埔寨相比來說相對低，有可能會繼續做，但前提是市場需求要足夠，等到美越談判明朗化，才會有新的決策。

聚陽則說，目前客戶端都還在協商中，畢竟關稅都還沒開始真的課徵，很多謠言都在傳，美國經濟也沒有因為這樣衰退，需求也還是在，且很多國家都放低身段與美國協商；目前出貨狀況都正常，談判會互相體諒了解，應該還是有解決的辦法。