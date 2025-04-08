川普取消中國與香港小額包裹關稅豁免　法人估航空貨運量大減

▲法人估取消小額包裹免稅及關稅跳升，航空貨運量將大減。（圖／桃機公司）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普宣布，5月2日起取消來自中國和香港小額包裹(價值低於800美元)豁免關稅政策，從5月2日起生效，屆時中國輸美原免稅商品將徵收其價值30％，或每件25美元關稅，6月1日後將增加到每件50美元；國內法人評論指出，華航(2610)及長榮航(2618)的貨運營收，美國線佔了7成，取消小額包裹免稅及關稅跳升，航空貨運量將大減。

法人分析，台灣航空貨運依賴世界工廠中國的轉口貨，尤其是電商貨，中國與香港輸美的小額包裹免稅取消，原本的免稅商品，將課徵 30%的關稅，加上輸美的運費，中國商品，尤其是強調廉價的電商貨，將失去吸引力。



另台灣及中國與香港，也都受到對等關稅衝擊，整體航空貨運量都會減少，川普重返白宮之前，美國對中國的部份進口商品，關稅稅率就已有13%，川普第二任就職後，針對中國再額外加稅20%，此次對等關稅的中國稅率為34%，因此，中國輸美的關稅稅率介於54%~67%(13%+ 20%+34%），中國輸美貨量勢必大減。



此外，對等關稅的台灣輸美商品的關稅稅率為 32%，台灣輸美的貨量也勢必減少。因此，對航空貨運來說，無論台灣貨源或中國與香港貨源 都會明顯下降。

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對等關稅4月9日生效；取消小額包裹免稅。且 加課30%稅金，5月2日生效；航空貨量2Q將會明顯減少，2H會減少更多。

大陸媒體則分析，小額豁免政策取消，也意味著T86清關模式失效，賣家可能會面對海關更長的處理時間、更高的申報成本和更複雜的流程。這意味著，中國跨境電商面臨的關稅成本激增壓力已成定局，曾經小額免稅的紅利時代也正式宣告終結。

近年來，小額商品關稅豁免推動了航空貨運的繁榮，最新的事態發展估計會對航空貨運需求預期造成打擊。

挪威海運基準和市場情報平台Xeneta首席航空貨運分析師尼爾‧范德武(Niall van de Wouw)表示，3月底看到從中國和歐洲到美國的航空貨運價格有所上升，如果關稅導致商品價格上漲和消費者需求下降，航空貨運運價就會下降。如果受關稅影響地區的消費者反美情緒日益高漲，也可能看到對美國出口商品的需求下降。

他也提醒，隨著航空公司開始實施夏季航班，未來幾周這些航線的運力將會增加，這也將給運價帶來下行壓力。