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台股血流成河　經濟學家：僅2招有解

川普關稅政策態度是否放軟，是接下來市場觀察重點。（翻攝自The White House flickr）

▲川普關稅政策態度是否放軟，是接下來市場觀察重點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

關稅核彈式毀滅，台股血流成河！美國對等關稅宣布後，台股首日開盤即慘跌逾2,000點，超過1,700家公司跌停，專家表示，面對這一次風暴，投資人要有長期抗戰心理準備；而身陷熊市必須耐心沉澱，切勿慌亂砍在低點。

4月3日凌晨，美國總統川普宣布對等關稅措施，引爆全球經貿核彈，清明連假不安寧，投資人在驚嚇中，慌亂拼湊未來資金方向。「4月1日之前，叫做歲月靜好，未來就算有機會上談判桌，最後協商結果，也回不去了。」國泰世華銀行首席經濟學家林啟超開門見山直言，投資要先有最壞心理準備，之後若有轉圜空間，就是加分。

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林啟超指出，目前來看最慘劇本，就是照表操課，執行川普公布的激進版本。「對等關稅宣布後，蘋果2天跌掉16%，台積電ADR下跌14%；股市反映一件事，就是未來iPhone會變很貴，初期通膨勢必上升，但也不會貴太久，因為之後就沒人購買，推演到極致、最糟狀況，就是全球貿易動能下滑，經濟走向大蕭條。」

他表示，目前超過99%以上投資人，沒經歷過美國1929年經濟大蕭條，就像2020年疫情造成美股3次熔斷，也是市場前所未見。若參考當時市場跌幅，美股重挫3成，大概可當作市場面臨未知恐慌下的反應。

而今年以來費半指數下跌逾27%，蘋果下跌22%，輝達跌幅超過3成，再這樣跌下去，美國退休基金也會出問題。因為這些大型科技權值股，幾乎都是美國退休基金基本配置。

林啟超分析，在高額關稅壁壘下，民間消費開始緊縮，最終貨品賣不出去，導致廠商庫存激增，企業資本支出意願下滑；「這種情況不至於持續一年，但只要達到一半程度，損傷就很慘烈，尤其現階段已有這味道。接下來，會看到券商報告下修所有經濟數據，從區域表現到台灣經濟、乃至企業盈餘都將面臨下調。」

若要拆除關稅核彈，解鈴還需繫鈴人。「當年疫情解方3步驟，隔離、口罩及疫苗；接下來，關稅核彈最重要觀察點有2。一是川普態度是否放軟、開啟人道走廊，另一是美國聯準會及全球央行是否將出手救市。」林啟超坦言，川普仍有明年期中選舉壓力，儘管心意難測，卻有協商空間。不過就算最後版本不是32%，也一定較之前更嚴。


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關鍵字： 鏡週刊對等關稅

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