台股重挫！如果國安基金護盤「該跟進嗎」　內行給答案

▲許多人相當關注股市話題。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美股跌勢收斂，台股繼昨（7）日重挫2065點，今（8）日續開低盤，指數以重挫167.88點、19064.47點開出。現在，就有一些投資人想知道，如果國安基金護盤是否該跟進？「不敗教主」陳重銘認為，如果國安基金進場護盤，「先等等吧，免得當砲灰」。

陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」上發文表示，如果國安基金進場護盤，要跟進嗎？他認為「先等等吧，免得當砲灰！」他進一步解釋，國安基金如果高調進場護盤，就剛好給外資倒貨走人，「你丟我撿啊」。

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因此陳重銘認為，國安基金最一開始一定是「嘴盾護盤」，看誰先進去承受賣壓，等到賣壓減輕之後，國安基金才真的會入場，「這時候就事半功倍」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「最少要跌一個禮拜國安基金才會想動吧」、「國安基金買黑不買紅，不會拉，只是讓它跌不下去，先看台積電，護盤重點」、「確實誰先進誰挨刀」、「不要護盤比較好」。

對於台股7日開盤重挫2065點，行政院長卓榮泰今日受訪時表示，政院、金管會、央行都有做很多情勢分析，金管會跟證交所有做出三項措施，初步有嚇阻跟正面作用。至於國安基金部分，他直言這不是政府一兩句話可以決定的，要考量各方情勢，政府珍惜國家資源，善盡管理責任，會做出正確判斷，沒有做預定行為。

本文經「不敗教主-陳重銘」授權引用