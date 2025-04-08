台股哀成一片…她婆婆靠一檔「居然賺100多萬」！全場跪：神人

記者鄺郁庭／綜合報導

台股昨（7）日大崩盤，眾多類股開盤直接跌停，大票股民都心涼。不過，就有女網友表示，在台灣一片股災時，婆婆居然在股市裡賺了一百多萬，「大家都在哭只有她在笑。」截圖曝光引發熱論，「會買這原油反的都是神人」、「你婆婆幾歲？買菜時聽得到明牌嗎？」

原PO在Threads發文，「台灣一片股災的時候，我婆婆居然賺了一百多萬哈哈哈哈哈哈哈哈哈，大家都在哭只有她在笑」，文中附上股票APP的截圖，只見婆婆買的是「期元大S&P原油反1」，損益試算顯示賺了111萬多塊，獲利率21.1%。

她也在留言處指出，這一檔不是一般股票，而是期貨，得要開通才能買賣。她也透露，婆婆已經60歲了，該檔期貨持有應該不到一年。

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看到貼文後，就有人直呼，「會買這原油反的都是神人」、「可以認識一下婆婆嗎？」「高手在民間」、「敢下油反，難道你婆婆是預言家」、「婆婆是不是會通靈～～～狂」、「薑是老的辣（？）」其中，有網友好奇，「不懂的人想提問，請問這樣是放了多少錢啊？」就有人估算，「110萬／0.21=523萬。」原PO則解答「後台寫527，你還是很強。」

另外，還有人表示，自己也有一半資產放在油反，所以損益沒什麼變化，「當時覺得川普上任後，開採頁原油+烏俄戰爭結束，油價應該會走跌，只是想不到是因為關稅。」原PO對此回應，「對，他們當時的想法也是這樣，你也是天選之人。」