川普關稅重擊！高市府拜會產業徵詢建議　祭3大措施力抗市場風險

▲台灣螺絲螺帽扣件雖在此波32%關稅影響不大，但仍被經濟部視為受影響產業。（資料圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

面對美國總統川普發布對等關稅政策，高雄市經發局局長廖泰翔昨(7日)拜會台灣螺絲工業同業公會、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會、高雄市工業會以及中華民國對外貿易發展協會等4大重要公協會，深入了解在地企業可能面臨的挑戰，並徵詢業者對於政府支持方案的具體建議，以加速中央及地方資源的有效對接，協助產業度過難關。

儘管螺絲螺帽等扣件產業因先前美國232條款已面臨25%關稅，這次對等關稅預計影響不大，但經濟部仍將其視為受影響產業。台灣螺絲工業同業公會理事長蔡永裕指出，新關稅政策將使所有輸美螺絲產品稅賦一致，有助於緩解台灣產品過去的不利處境，並期盼政府能持續協助業者提升產品價值、調整供應鏈結構。

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▲台灣科技產業園區電電公會理事長鄭再興建議業者建立自有品牌，開發利基市場來找尋新的出路。（圖／記者許宥孺翻攝）



台灣科技產業園區電機電子工業同業公會理事長鄭再興則憂心，短期內市場需求可能降低，建議政府將補助方案擴及上中游供應鏈，強化產業韌性，並鼓勵業者建立自有品牌、開拓利基市場。

▲高雄市工業會李威穎總幹事強調「金融支持」是當前最為關鍵的一環。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市工業會總幹事李威穎直言，關稅將對高雄金屬鋼鐵、零組件及電子資訊等產業造成挑戰，他肯定中央已提出的支持方案，但「金融支持」為當前最為迫切的需求，呼籲政府提供資金挹注、貸款展延及利息補貼等措施。

中華民國對外貿易發展協會高雄辦事處主任張世昌強調，貿協將與市府緊密合作，協助在地產業發展市場多元化策略，提供各市場資訊，助業者掌握先機。

經發局長廖泰翔強調，行政院已於4月4日宣布總計約880億元的協助方案，涵蓋9大面向、20項具體措施。高市府也迅速成立「因應對等關稅經濟對策小組」，並提出「建立產業聯繫平台」、「成立產業輔導團」及「設立勞工關懷小組」3大措施，全力協助企業減輕關稅影響。

▲螺絲公會總幹事楊芳益表示，希望中央及市府能持續協助業者提升產品附加價值、調整生產與供應鏈以降低關稅衝擊。（圖／記者許宥孺翻攝）

廖泰翔指出，「建立產業聯繫平台」旨在與產業公協會及園區服務中心建立緊密合作，即時掌握產業受影響情況，研擬應對策略，並主動盤點受影響廠商，輔導申請政府補助。「成立產業輔導團」將整合跨局處資源，協助企業爭取中央資源，並與貿協及金屬中心合作，提供技術升級、轉型及市場多元化策略輔導。「設立勞工關懷小組」則針對可能受影響企業提供勞資協調、職業訓練及就業媒合等服務，保障勞工穩定就業權益。

經發局表示，將密切關注中央出口供應鏈支持方案，主動協助在地廠商與中央資源對接，並持續輔導業者朝向高值化、數位及低碳轉型，提升數位技術應用及導入智慧科技管理，聚焦高端市場需求，開發高附加價值產品，以提升市場抗風險能力並確保營運穩定。