0050買在高點「虧損10萬↑」股市新手崩潰：改放定存！前輩笑了

▲原PO嘆，好幾個月的薪水沒了。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

面對美國川普關稅戰，台股昨重挫2065點，今（8）日續開低盤，指數下挫逾915點，來到18316.78點，有網友崩潰表示，去年底踏入股市，買60萬元的0050，沒想到現在就碰到史詩級崩盤，目前帳面已經虧損10萬元以上，「好幾個月的薪水就這樣沒了」。

原PO在PTT發文，「第一次買股票就賠錢」，在高點買入了60萬元的0050，至今已虧損了十幾萬元，這次股災可能會虧到20幾萬，當初聽從他人建議，認為ETF可以「無腦買」，但如今的虧損讓他後悔不已，「以後都不買股票了，全部拿去買定存，好幾個月薪水就這樣沒了」。

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貼文曝光，網友勸他繼續放著，「做長期沒差吧」、「0050不用太擔心吧，把APP移除就好」、「長期沒差啊，我前不久也第一次投了幾十萬下去，就放著。但要記得，拿自己本來就沒差的閒錢投資」、「都買了0050都扛不住，那只能說你心態不適合做任何投資」、「長期持有會漲回來」。

美股跌勢收斂，台股繼昨（7）日重挫2065點，今（8）日續開低盤，指數以重挫167.88點、19064.47點開出，跌勢擴大，指數下挫逾915點，來到18316.78點；台積電（2330）下挫51元至797元。