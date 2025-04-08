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川普對等關稅成七傷拳　產業界、學界提趨吉避凶之道

自行車業在川普對等關稅宣布後，唯一共識就是等政府出面。

▲自行車業在川普對等關稅宣布後，唯一共識就是等政府出面。

圖文／鏡週刊

針對川普對等關稅，產業界及學界認為政府應該趕快跟美國洽談雙邊貿易協定，並成立類似主權基金，獎勵產業轉型升級，不可以讓傳統產業垮掉，因為半導體業只占國內就業人口的7％，傳產一旦垮掉，對國內經濟將造成嚴重衝擊。

4月3日凌晨，美國總統川普以「解放日」（Liberation Day）為名，宣布將對所有進口商品徵收至少10％的「普遍關稅」，並對全世界貿易逆差國，實施最高達50％ 的「對等關稅」（Reciprocal Tariffs），震撼全球。

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其中，台灣稅率為32％、中國34％、韓國26％、日本24％、歐盟20％，由於稅率遠高於各界預期，各國政府都開始想方設法因應這顆「關稅核彈」。

事隔一天，越南、柬埔寨率先向美國低頭降稅，反倒是最大貿易夥伴中國決定反擊，加徵美國34％關稅進行報復，加上歐盟考慮祭出最強硬的反脅迫措施應對（Anti-Coercion Instrument, ACI）反擊，一場貿易壁壘戰爭即將上演，讓各國股市連續崩跌3天，恐慌指數飆升到5年來最高紀錄，股民欲哭無淚。

「我們預估自行車終端售價將提升2成！」不願具名的自行車廠總經理對本刊指出，川普關稅重拳消息一出，自行車業界就集結商討對策，唯一共識是等待政府出面，目前自行車台灣出口到美國關稅是11％、電動自行車為0％，他個人認為川普的意思是再往上疊加32％關稅，企業將不再轉移陣地，畢竟怎麼移都將被課高額關稅，「即使到美國設廠，人工貴台灣2倍、效率比台灣低3/4。」

問題是面對川普海嘯，以及接下來的全球經濟變局，台灣官方與產業界該如何因應才能逢凶化吉？

產業與學界除呼籲避免打報復戰外，也提出包括建議建立主權基金來獎勵產業轉型升級，或資源轉移到有效市場等方式來因應變局。身為產業代表的工總理事長潘俊榮對本刊表示，如果能夠由賴清德總統親自出馬，代表2,300萬人向美國請命，是最有分量的，這屬於國家利益，該爭取的一定要爭取到底。

三三會理事長林伯豐建議，「政府應該盡速跟美國洽談BTA（雙邊貿易協定），以台灣利益為前提協助企業轉型，讓台商回台投資。台灣企業靈活度很高，只要政府有政策，都能夠快速調整腳步配合。」但他也強調，回台投資前提是解決缺電隱憂。

此外，針對美方長期對台灣的貿易結構存有不滿，如農產品市場准入、汽車關稅與服務業開放等問題，政府應該全盤考量進行改革，不能讓傳統產業垮掉。王健全就認為，台灣透過匯率政策調整空間有限，可以考慮建立類似主權基金概念，獎勵產業轉型，透過降稅、綠色通道、自由經濟示範區、減免租稅、土地等成本獎勵產業轉型，「尤其半導體只占7％就業人口，傳產一旦垮掉，會對國內經濟造成嚴重衝擊。」王建全強調。

至於產業因應部分，尤其受衝擊最嚴重的電腦、伺服器、半導體是撐起台灣出口半邊天的產業。「業者只能升級轉型，或想辦法降低成本，提高生產效率，和競爭對手比氣長。最後就是與其虧損硬撐，生產一件賠一件，不如提早退出美國，轉移市場，或是減產，把資源集中轉移到有效率市場。」羅瑋說。


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關鍵字： 鏡週刊關稅

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