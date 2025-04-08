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別人恐慌他從容　債券達人怪老子曝由債轉股策略

精算達人怪老子打算趁這波股市修正，由債轉股，執行資產再平衡。（本刊資料照）

▲精算達人怪老子打算趁這波股市修正，由債轉股，執行資產再平衡。（圖／本刊資料照）

圖文／鏡週刊

精算達人怪老子自2022年聯準會暴力升息，便開始積極布局債券ETF，期間持續逢低加碼，整體殖利率近6%。對等關稅公布前，資產配置股2債8。這波台股下殺，美債上漲，正好給了他從容獲利了結，低接股市的機會。

清明連假期間，怪老子接到不少採訪邀約，這波關稅核彈重傷台股，美債成了搶手資產。但他想的是，應趁機調節部分美債，轉進台股ETF撿便宜。「這波股市調整，我預計先出脫3成左右獲利較高的投資等級債，將資金分批轉進00713（元大台灣高息低波）。」

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而除了00713，00701（國泰股利精選30）也是投資人可留意的標的，不僅今年來相對抗跌，並且成分股以金融、鋼鐵股居多，較不受對等關稅衝擊，並具殖利率保護。

由於關稅風暴進行中，怪老子加碼策略預計分4批投入。「從台股高點24,416點修正2成，至19,500點附近就會投入第一筆資金，之後每跌10%就投入一筆，直到指數腰斬下跌5成，資金才會全部買完。」

他表示，這波由債轉股目的，在將先前超配債券部分調整回股5債5，因此只會賣出3成債券，再將資金分成4筆，每筆金額占總投資約8%。「仍保有5成債券原因，在未來會發生什麼事都不知道，穩健做好股債配置，才是亂世投資王道。」

至於個股部分，宏遠投顧副總經理陳國清強調，台股躲不開美國對等關稅衝擊，若未來仍有持股需求，建議鎖定衝擊最小，甚至可能受惠的公司。例如，幾乎沒有出口美國，或直接與美企業競爭的台廠，像國內隱形眼鏡廠出貨地，就以日本、中國、歐洲為主，拉長線看可能是最大受惠股，包括視陽、精華、晶碩就可留意。

另外，像是代工客戶與美國品牌競爭的台廠，接下來在消費者可能降低美國貨品購買意願下，也有機會受惠。像是蘋果手機因關稅政策售價大漲，消費者轉向中國品牌手機，對相關供應鏈、例如聯發科就相對有利。

陳國清指出，台股中仍有部分內需股以中國及台灣為主要銷售地，不受對等關稅影響。投資人布局時，應以生活必需品為主，畢竟全球經濟一旦走向衰退，非必須品消費需求將大幅下滑。接下來，包括電信股、少數業績成長的公司，在恐慌性殺盤後，可望逆勢上漲。未來台股只能在不利環境中，盡可能汰弱留強，尋找衝擊較低企業，才能有效趨吉避凶。


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關鍵字： 鏡週刊債券投資理財怪老子

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