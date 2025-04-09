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緊抱「債券」避險！　一文看4種類型抗股災差異

▲▼台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股近期因關稅戰大跌、此為示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／雨果的投資理財生活觀

「比較不同債券類型的差異：公債、投等債、非投等債、優先股」
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這兩天除了股市大跌，債券市場也有了明顯的變化，剛好趁這次機會來做個比較。
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我在這裡多次談到債券，也稍微解釋過債券的概念，與不同債券的差別。今天我想藉由過去的債券歷史淨值，再來回顧一下不同債券類別的差異。
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我總共列出3種不同類型的債券ETF，與一檔優先股/特別股（Preferred Stock）ETF，並比較他們在4個不同時期的不同表現。
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標記A時期是2008年的金融海嘯，我們可以看到直到2009年初，公債IEF是上漲的，而其他的投資等級公司債LQD、非投資等級公司債HYG、與優先股PFF都是下跌的，而且後兩者的下跌幅度非常大。

當股市發生無法評估的大風險時，投資資金會有大量暫時躲避到美國公債的現象，造成公債價格上漲。而這些跟上市公司有關聯的公司債，全都會受影響下跌，違約率越高的跌的越重。
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標記B時期是2015年美國開始緩步升息，此時公債價格些微下跌，投資等級公司債也是。但非投資等級債券就有明顯的下跌。受到宣告利率上升影響，為符合風險報酬，債券的價格會下跌，以換來更高的配息殖利率。
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但此時優先股受到的影響卻很小，猜測有可能是因為它本身的配息殖利率就很高，受些微升息的影響不大。
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標記C時期是2020年疫情危機，與A時期一樣，突然的風暴讓股市資金避險到美國公債，讓IEF價格大漲，而LQD、HYG與PFF都是瞬間大跌，在政府宣布無限QE與股市回穩後，這些公司債與優先股才陸續漲回來。
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同時可以看到，違約率高的非投資等級債券與優先股漲回來的速度比投資等級債慢。
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標記D時期是2022年再一次美國政府因應高漲的通膨開始快速升息，導致不管是美國公債或是公司債的價格都快速的下跌，以反映保守領息資產的風險報酬。

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▲▼雨果的投資理財生活觀。（圖／記者林潔禎攝）

▲▼雨果的投資理財生活觀。（圖／記者林潔禎攝）

▲▼雨果的投資理財生活觀。（圖／記者林潔禎攝）

▲▼雨果的投資理財生活觀。（圖／記者林潔禎攝）

以上是4種以領息為主的不同資產，在不同因素下所發生的改變。我們可以看到，當股市碰上黑天鵝事件崩跌時，只有公債才有保護效果，公司債會跟著股市下跌，違約率越高的跌的越深，甚至會比股票跌的還多，而且價格回漲也比較慢。
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我再比較2008年1月開盤價到2025年3月28日的價格表現。雖然公債的配息殖利率最低，非投資等級債與優先股的配息率相對高很多，但在比較它們的價格表現後，是不是非投資等級債的高配息率還是最好的選擇呢？
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在過了將近17年3個月的時間，美國中期公債與投資等級債的價格，還能比2008年初高，分別是IEF（9.3%）與LQD（2.7%），而非投資等級債HYG則是（-20.9%），優先股是（-28.2%）。非投等債與優先股的表現，看起來是賺了配息而賠了價差。

▲▼雨果的投資理財生活觀。（圖／記者林潔禎攝）
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但非投等債的配息殖利率較高，如果加計這17年來的累積配息，比較一下總報酬，反倒成投等債LQD（73.4%）領先，其次是非投等債HYG（70.9%），然後才是優先股PFF（62.2%），最後是美國公債IEF（55.3%）。統計期間經歷過金融海嘯與疫情危機的歷練，還有兩次升息的影響。
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若每個月的配息不是都花掉，而是繼續再投入呢？可以看最後一張的統計比較，此時反成了非投等債HYG（131.22%）的報酬最高，其次是優先股PFF（107.88%），然後是投等債LQD（96.99%），最後還是美國公債IEF（61.99%）。

▲▼雨果的投資理財生活觀。（圖／記者林潔禎攝）
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雖然最後的總報酬在不同的統計方法下有不同的結果，但考慮最前面討論過的不同漲跌性質，不同的債券有不同的適用方式。千萬別單以最後的含息總報酬，就認為哪一種債券比另一種更好，因此可以賺得更多。

本文由雨果的投資理財生活觀授權，不得轉載

關鍵字： 債券投資金融市場比較

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