川普關稅85℃美國市場展店計畫不變　漲價計畫待評估

▲美食-KY旗下85℃。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

美食-KY（2723）旗下85℃積極布局美國市場，針對川普祭出關稅政策，公司指出，今年美國要開出10家以上門市的計畫不變，且都是在當地採購、聘僱當地人力，關稅影響目前都無法預期；至於是否會因此調漲當地售價，會視市場狀況進行評估。

不過，美食-KY今日股價仍持續走弱，早盤以79.3元開出後跌逾7％，隨後跌幅一度收斂至2％、報83.3元。

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美食-KY表示，川普關稅政策目前可預期的影響都還看不到，關稅也不是單方面的、就是依照政府作為，85℃跟所有餐飲業一樣，都是在美國當地採購食材、聘僱當地的人力，藉此控制成本；目前來說，還看不出關稅政策是否影響國外業者到當地開業、買不到食材等，因此公司仍維持今年在美國要新開出10家以上門市的目標。

針對是否因此而調高美國市場售價，美食-KY指出，目前無法確切回答，但不排除未來會隨市場變化進一步調整，且接下來預期美國通膨應該會上升，業者應該也都會稍微合理反映在售價上，但現階段無法預期是否漲價，會視市場狀況進行評估。

85℃今年首度進軍東岸市場，在紐約市、紐澤西州先後開出全新門市，美國門市數量一舉突破80店；今年前2月美國市場貢獻的合併營收年增近2成，今年美國新開店數上看雙位數，法人也持續看好美食-KY有望成為首個在美國市場挑戰百億規模的台灣烘焙餐飲品牌。