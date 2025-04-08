因應美國對等關稅！張麗善籲中央助企業、勞工紓困並保障農業

▲縣長張麗善籲中央協助企業、勞工紓困 保障農業 建立社會安全網 避免無薪假、失業衝擊。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

針對美國擬對台灣徵百分之三十二對等關稅，雲林縣長張麗善昨（7）日晚間在新加坡透過視訊參加中台灣治理平台共同發表「7大聯合聲明」，呼籲中央政府協助企業、勞工紓困，張麗善特別強調應保障農業等弱勢產業，八縣市攜手制定照顧勞工方案，建立社會安全網，避免勞工受無薪假、失業衝擊，擴大為社會問題。

張麗善在視訊會議表示，上個世紀1929年美國金融風暴引發1930年代全球經濟大蕭條的歷史經驗顯示，社會上的弱勢階層歷來是面對經濟危機與經濟蕭條最弱勢的群體，而且必然會導致一連串的社會安全危機。因此，此時除了注意企業的紓困外，更要強化既有的社會安全網。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對美國提高關稅，企業未來可能將減少工時。張麗善呼籲，短期因應措施為政府應補貼部分工資，降低勞工解僱風險；因關稅影響造成業務緊縮，導致勞力過剩，需放無薪假，政府應給予企業補貼，讓企業渡過難關。中期策略為由公共部門創造就業機會，政府提供臨時工作，維持失業勞工經濟生活穩定；針對受關稅影響勞工，延長失業給付期限，提高失業補助金額。



張麗善指出，政府也應協助勞工技能升級，鼓勵企業提供在職培訓，政府補助企業辦理勞工技能提升訓練課程；強化就業服務，提供勞工個人化職涯諮詢，辦理徵才活動，加速就業媒合工作。



張麗善提醒，即使關稅問題導致政府需大規模支應產業補貼，亦應明確保障原社會福利預算不得遭到排擠或調減，同時避免因整體稅收下滑，壓縮原有社福資源，影響弱勢群體的基本權益。此外，中央在對外談判關稅時，要注意避免犧牲、衝擊原本就處於弱勢的農業等產業。



針對非自願失業或工時大幅減少，張麗善強調，政府需提高補助標準與放寬申請條件。非自願性失業者補助基準由現行每月1萬元，提升至不低於當年度基本生活費（目前為15,515元）。對於一般性失業者，建議放寬現行「一個月內須完成3次求職未媒合」的補助門檻，改為只要完成至就業服務單位登記求職，便可發放補助金額，並同步提高補助額度至15,515元。



張麗善表示，縣府將透過愛心大平台，擴增國內外捐助管道。但當經濟大環境下行，將面臨捐款來源減少，非營利與NGO資源吃緊，造成人力招募困難，服務量能下降，影響服務品質與反應速度受影響，建議中央提供專案補助，強化其財務與人力穩定性。



《中台灣區域治理平台》八縣市聯合聲明

一、八縣市認為，台灣是在跟各國競爭的關鍵時刻，用兵貴在神速，一刻都不能等，建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策。



二、八縣市呼籲，政府一年內公股行庫不要抽銀根，讓產業安心。



三、八縣市共同支持行政院880億元協助方案，呼籲立法院不分黨派盡速通過，關於880億元如何公平分配運用，也希望中央盡快公布相關細節。



四、八縣市將聯手擴大美國以外的市場，透過公協會精準選定目標，補助廠商參展或辦展。



五、八縣市呼籲政府，除了保有美國市場、爭取美國降低關稅外，能責成外交經貿系統，重新審視其他國家關稅障礙的問題。



六、八縣市攜手制定照顧勞工方案，加強社會安全網，避免風暴擴大成為社會問題。



七、呼籲中央在對外交涉談判關稅之中，要注意避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業。

▲中台灣治理平台針對美國對等關稅發表7點聯合聲明。（圖／記者游瓊華翻攝）