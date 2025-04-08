因應美國對等關稅嚴峻挑戰　張善政施政報告提四大對策

▲桃園市長張善政今天在市議會定期大會施政報告上提出市府因應美國對台課徵32%對等關稅，市府已成立應變小組與產業界擬定對策。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（8）日上午在市議會定期大會上提出施政報告，因應美國將對台課徵高達32%對等關稅時表示，市府已於第一時間成立應變小組，持續密切與產業界合作、擬定對策，並籲請中央啟動「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」與「搶佔全球技術前沿」等四大重點工作。張善政強調，市府未來將持續協助企業轉型升級、拓展海外市場，以穩固桃園經濟與勞工就業權益。

張善政指出，市府穩健推動各項市政規劃及建設，致力為市民打造安全、安心的宜居環境，並推動「桃竹苗大矽谷」計畫及「龍潭科學園區」擴建案，盼透過打造高科技產業聚落，帶動地方經濟發展。其中桃竹苗大矽谷計劃是國家重要政策，今年初市府已與國家發展委員會建立治理平台，未來將透過此平台加速推動。此外，龍潭科學園區的擴建，將為桃園高科技產業再添動能，預計每年可創造超過600億產值，市府將持續與中央密切配合，力拚今年第三季獲行政院核定。

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針對美國總統川普開徵對等關稅議題時指出，市府已於第一時間呼籲中央運用去年超徵稅款，進行「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」與「搶佔全球技術前沿」等四大重點工作。張善政認為，美國高額關稅對伺服器、PCB、記憶體模組及汽車零組件等桃園支柱產業是嚴峻挑戰，市府已成立應變小組，自己也召集相關局處與業者密集互動，已掌握產業受衝擊狀況與共商對策；同時也會與中央合作，集思廣益，搭配政策，以扶助在地產業、確保勞工權益。

張善政強調，市府將持續協助企業拓展海外商機，進行市場多元佈局，以智慧產業學院加速產業邁向智慧製造與數位轉型，提高效率、降低成本，塑造無可取代之價值，以支撐桃園的經濟與就業。