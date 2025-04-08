台股慘跌怎麼辦？5類標的攻守俱佳　專家曝0056上榜關鍵

記者黃楷元、張琦珍／台北報導

川普對等關稅震撼彈，造成全球股市劇烈震盪，台股今日盤中一度暴跌逾千點，讓不少投資人驚慌失措。面對這波股災，資深分析師陳唯泰認為，台股有望在本周下半周出現止跌反彈的契機，他建議投資人應該冷靜應對，靈活布局。

陳唯泰指出，觀察今天台股成交量有望突破7千億元，代表賣壓已開始獲得宣洩，他因此認為台股在本周下半周有望出現止跌反彈的契機。



▲台股慘跌，分析師陳唯泰指出五類標的攻守俱佳，可做避險布局。（圖／合成圖）

面對當前的不確定性，陳唯泰建議投資人「進場速度要放慢，以分批承接為主」。在選股方向上，他指出，受關稅衝擊最大的為外銷導向的電子股，特別是外銷美國的電子股，需觀察政府與美方談判結果再做決策。

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相對而言，「電信、金融、百貨這類內需產業，反而是資金避風港」。陳唯泰提醒，這些個股與外銷無關，卻跟著大盤下修，「屬於被市場誤殺」，未來有機會回升至原來的整理區間，因此可視為低接良機。

對於想尋求穩健收益的投資人，他認為，在諸多不確定因素影響下，「只有今年預計要配發的股利，是相對確定的」，他建議，可優先布局現金殖利率高的個股，或考慮預估年化配息率超過10%的高股息ETF，例如0056四月份就要除息，他認為趁此時機分批布局與承接，「是進可攻退可守的方向」。

至於其他資產配置選項，他指出，在美國聯準會可能降息的背景下，「債券型商品是目前比較穩健的選擇」，而近期黃金回檔，「僅是漲多修正，若地緣政治持續升溫，金價仍有撐」。

談及房地產，陳唯泰認為市場雖有「降溫」跡象，但若降息啟動，「資金成本降低會為房價提供支撐」，尤其台北、新竹、台中等熱區，價格還是會有支撐，至於高雄、台南，雖然因快速飆漲後，有漲多拉回，但即便拉回，仍難回落至原房價。