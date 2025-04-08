股民哀「早知道就買中華電信」　達人曝不如買美債原因

▲億元教授鄭廳宜砸1,500萬買美債，與其抱牛皮股，他認為抱美債更穩健。

圖文／鏡週刊

川普關稅大刀殺向全球，台股在連假過後第一個交易日崩跌逾2千點，創史上單日最大跌幅，「大場面來了，開盤即收盤，」鄉民集體團滅，逾1,700檔個股跌停鎖死，觀察台灣前50大權值股中，僅電信三雄上演抗跌奇蹟、未觸及跌停，股民哀號，「早知道就買中華電信，至少牛皮股不會受傷！」抱股好還是抱債好？億元教授鄭廳宜教戰，抱美債更穩健，在史詩級股災的今日，債息、價差雙賺。

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綠油油的台股大草原，美債ETF成為亮眼的紅花，「買中華電信還不如買債券，中華電的殖利率3％，美債殖利率將近5％，抱債能避險還能領息，我年初陸續加碼美債達1,500萬，2個女兒也各買700萬。」手握近3,000萬美債的鄭廳宜樂當債主，回想去年他分享買美債，被投資人罵翻，「酸到爆也沒關係啊！孤獨也是一種才華。」他淡淡地笑說，抱緊美債，長期會贏。

美國10年期公債殖利率一度跌破4％，顯示資金湧入美債、推升價格，成為川普地震之下的避風港，「投資市場黑天鵝這麼多，而債券是固定收益商品，就是要用債券避險啊！」鄭廳宜說。

但美債今年以來已有一波漲幅，現在上車來得及嗎？「買就對了，市場預估美國10年期公債殖利率在年底會降到3.75％，以目前約4％來看，債市價格還有一段上升空間。」鄭廳宜斷言今年債市多頭確立，因美國財政部長貝森特多次在公開訪談中，表明要壓低美國公債殖利率，一反以往政府官員含糊表態，「當然是抱債好。」

鄭廳宜認為，當美國10年期公債殖利率一路向下，就是買債的好時機，他強調，買債要買美國公債，因為債券分為信用風險、利率風險，公司債、投等債可能因企業違約，有信用風險，但政府公債不會倒，且利率下降，有望賺取更大的資本利得空間。

另外，關注「存續期間」，鄭廳宜教戰，20年期美國公債有賺頭，「20年期的存續期間約16年，7年期的存續期間約5年多，2年期大約1.7年，也就是利率下降1％，短債可享1.7％資本利得空間，長債則可賺到16％的價差。」鄭廳宜分析。



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