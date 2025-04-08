台股爆量反轉訊號浮現？專家曝3大觀察重點：已無流動性問題

▲專家表示，川普關稅風暴下台股雖仍持續重挫，但交易量放大，已無流動性問題。

圖文／鏡週刊

受川普關稅核彈衝擊，台股今（8）日持續重挫，盤中下殺仍逾千點，指數最低來到18180點，收盤下跌772點，收在18459點；上市櫃公司跌停家數縮減至770檔，台積電盤中一度跌破800元，最終下跌3.77%，收在816元；鴻海則再吞第二根跌停，收在125元。

昨（7）日億元教授鄭廳宜在《錢鏡你家》節目表示，關稅戰是美國總統川普一人所造成，不同於金融海嘯、疫情蔓延的恐慌，只要出現3項訊號：關稅政策緩和轉彎、權值股跌停打開、台股爆大量，就有轉圜餘地。

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鄭廳宜指出，如果今日一些權值股股價打開，就代表有買盤，是一個反轉訊號，「而只要台股爆大量，日交易量達到5、6千億元，代表籌碼相對乾淨。」今日台股雖持續重挫，盤中下殺逾千點，不過，成交量已放大至5,500億元。

野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，今日台股成交量放大超過5,000億元，流動性問題暫時獲得緩解，不過，投資人目前仍應做好資金控管，靜待台灣與美談判結果，並觀察後續是否出現川普關稅1.0版的轉單效益。

游景德表示，儘管貿易戰、關稅壁壘與地緣政治雜音不斷，川普政策變數將造成今年股市波動加大，未來政策是否落實仍待觀察，但將時間拉長來看，台股中長期多頭機會仍在，是成長型資產配置不可或缺的重要一環，重點是未來選股策略抬頭，關稅戰下個股表現差異極大。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，大盤今日雖然仍是下跌，不過已經放量讓賣壓可以宣洩，算是正向發展。接下來，主要觀察川普民意支持度與美國初領失業救濟金人數是否超過30萬人，另外台灣與美國對等關稅談判進度是否能夠低於32%，也是關注焦點。

陳沅易指出，台股若能在3年線初步止跌，台股指數殖利率因大盤下跌而升高，投資吸引力將同步提升，未來可觀察市值型、高股息ETF及官股是否將成為主要買超力量。此外，外資首季賣超台股6,822億元，4月7日大跌但轉為買超狀況，後續可持續觀察外資買賣超動向。



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