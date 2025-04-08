jpp-KY 3月營收再創高　AI伺服器、雲端基礎建設需求強勁

▲jpp-KY董事長鍾國松。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

jpp-KY經寶精密（5284）公告3月合併營收，但月合併營收為2.79億元，月增3％、年增49%，續創單月歷史新高；主要是伺服器、通訊、能源、航太等關鍵產業接單穩健，加上生產效率逐步提升，整體營運維持高檔水準，儘管4月將逢泰國潑水節假期，預期工時略減，但目前訂單能見度良好，有助於4月營收維持在歷史相對高位。

針對川普關稅政策，jpp-KY表示，泰國的部分進口商品稅率平均可能達36%，目前政策細節尚在釐清中，雖然部分鋼鐵與鋁製產品可能被涵蓋，但實際適用範圍仍待美方進一步說明，且美國已自3月12日起，針對全球鋼鐵與鋁製品課徵25%關稅。

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目前觀察，全球供應鏈對此政策的實質影響仍在評估階段，各界亦關注政策於4月9日正式生效前是否仍有調整空間；泰國因具備勞動力穩定、製造效率及供應鏈完整性，仍被部分客戶視為具有競爭優勢的製造基地。

jpp-KY指出，公司以泰國與歐洲市場為主要出貨區域，航太產品供應以Thales與Airbus體系為主，與美國市場的直接關聯較低。至於伺服器產品雖可能涉及美國終端市場，但多由客戶安排出口與通關作業，目前觀察相關客戶普遍具備應對關稅調整的能力。

另因應機櫃類的訂單能見度持續增加，櫃體類的噴烤漆產能接近滿載，除了優化現有製程外，於今年3月正式動工興建第二座自動化噴烤漆廠，預計建成後將大幅提升整體產能與效率，進一步鞏固與主要客戶的長期合作關係，支援更多伺服器與能源設備的專案生產。同時，位於泰國的新三層樓廠房也持續施工中，目標於2025年下半年完工，將作為高附加價值產品與自動化生產線之關鍵基地。

航太業務方面，公司為 Airbus 與 Thales 等國際航太客戶的亞洲關鍵供應商，並持續擴大與新客戶如 Safran 的合作與送樣進度，近期也積極申請歐盟航太維修與改裝認證（POA），為未來切入高毛利維修市場做準備，除此之外，公司也授權董事長積極洽談航太高端特殊應用市場的策略合作。

在能源方面，公司已開始供應特定客戶之 BBU 與儲能櫃機構件，預期將隨著各國新能源政策推動與AI基礎建設對於能源的需求上升，將成為下一波營運成長動能之一。