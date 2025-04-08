巴拿馬恐以違約理由撤銷長和碼頭經營權　業界嘆商業交易變政治大戲

▲李嘉誠的長和實業，在巴拿馬的兩座碼頭恐被撤銷經營權。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／綜合報導

在美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)訪問巴拿馬前數小時，巴拿馬審計署長佛羅雷斯(Anel Flores)宣稱香港長和實業在巴拿馬經營的兩個碼頭有違反合約且少付12億美元，法界人士估計長和可能被撤銷碼頭特許經營權，曾經長期在香港工作的海運界高階，感嘆長和純商業投資如今變成政治大戲，現在碼頭變成不能賣也沒得賣。

巴拿馬審計署宣稱長和長年多次違反規定，再加上巴拿馬官員談判合約時沒有好好捍衛國家利益，導致巴拿馬庫房自2003年起少收了約12億美元。佛羅雷斯表示，將把個案轉交給檢察機關，由檢察官研究是否就少收的經營權收入作出起訴。

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佛羅雷斯的記者會正值美國國防部長訪巴拿馬前數小時，雖然佛羅雷斯強調公佈審計結果的時機跟赫格塞斯來訪無關，指出這是審計署自主決定的舉動，但業界高階認為，這次審核是為充公長和的碼頭經營權鋪路。

曾長期在香港工作的海運界高階指出，長和財務健全，不可能是會積欠款項的公司，估計巴拿馬市主張負責談判的巴拿馬官員，該向長和收的費用沒收之類的；另宣稱長和承諾對碼頭做的10億美元投資僅作出了6.9億美元投資，而一般投資進度是按碼頭業務擴充狀況分批推動的。

長和旗下子公司巴拿馬港口公司(Panama Ports Company，PPC)是在1997年獲得巴拿馬政府批准，特許經營太平洋端的巴爾博亞港(Balboa)和大西洋端的克里斯托巴港(Cristobal)，該公司2021年依照「自動續約條款」，取得25年特許經營權直到2047年。

佛羅雷斯指出，巴拿馬政府跟PPC同意修改條款後，巴拿馬政府從PPC獲得的收入由2002年的2800萬美元大跌至2003年的130萬美元。

佛羅雷斯表示，就這個問題，PPC或者要負部份責任，但這並非PPC的錯。不過，佛羅雷斯也質疑PPC的賬目有問題，2002年PPC支付2800萬美元時，兩個碼頭處理40萬個貨櫃，而去年處理貨櫃數目增至370萬，公司收入卻一樣，甚至減少，向政府上繳的費用沒有同步上升。

在巴拿馬經營碼頭長達28年的長和，因為川普點名指控巴拿馬運河遭中國掌控，揚言要收回運河。李嘉誠旗下的長江和記實業今年3月4日宣布擬將中國與香港以外的43個碼頭出售給美國貝萊德集團，結果遭到香港媒體抨擊，說會導致中國船舶「無處可靠」，被冠上唯利是圖、罔顧國家利益、背叛和出賣全體中國人等罪名，還要求要停止交割。

3月31日大陸外交部宣布將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。並表示中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為。

4月2日這項交易未如期簽約，換成巴拿馬官方採取行動，整個事件的演變，海運業界多認為，長和賣碼頭就是純商業交易，扯上政治，一切都變得超乎想像，現在不但不能賣，也沒得賣，就怕長和賠了夫人又折兵。